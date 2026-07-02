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خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کیلئے کشمیر سے محبوبہ کے علاوہ چار شیعہ رہنما مدعو، تین شخصیات تہران روانہ
آغا سید حسن موسوی الصفوی، مولوی عمران انصاری اور پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایران روانہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔
Published : July 2, 2026 at 2:05 PM IST
سرینگر: ایران نے جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور یوٹی کے چار شیعہ رہنماؤں کو اپنے مقتول سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے، جنہیں ایران جنگ کی شروعات میں ہی رواں سال 28 فروری کو اسرائیل اور امریکی حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔
محبوبہ مفتی کے علاوہ نیشنل کانفرنس (NC) کے رکن پارلیمنٹ اور شیعہ رہنما آغا سید روح اللہ مہدی، سابق وزیر اور شیعہ رہنما عمران انصاری، شیعہ عالم دین مسرور عباس انصاری اور آغا سید حسن موسوی الصفوی بھی مدعو کیے گئے ہیں۔
آغا سید حسن موسوی الصفوی نے ای ٹی وی بھارت کو تصدیق کی کہ وہ ایران جا رہے ہیں اور تجہیز و تکفین کی تقریب میں شرکت کے لیے دہلی ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں جو جمعہ تین جولائی سے چھ جولائی تک منعقد ہو رہی ہے۔
سابق وزیر اور شیعہ رہنما عمران انصاری بدھ کو ایران کے لیے روانہ ہوئے، ان کے دفتر کے معاون نے ای ٹی وی بھارت کو اس کی جانکاری دی۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی آج ایران کے لیے روانہ ہوگئیں۔ دعوت نامے سے متاثر محبوبہ نے کہا کہ خامنہ ای کے جنازے میں شرکت کرنا "ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور زندگی میں ایک بار آنے والا موقع" ہے۔
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تاہم، اتحاد المسلمین کے صدر، شیعہ عالم مسرور عباس نے کہا کہ وہ پاسپورٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایران کا سفر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں سفر نہیں کر سکتا اور شہید امام کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال 2017 سے وہ پاسپورٹ کے بغیر ہیں۔
ان کے علاوہ این سی کے رکن پارلیمنٹ اور شیعہ رہنما آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ایران جانے سے قاصر ہیں۔
اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے دفتر تہران کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے ڈائریکٹر محسن قمی نے ان رہنماؤں کو دعوت نامہ پہنچایا۔ "قومی سوگ اور اسلامی جمہوریہ کے پروٹوکول کے مطابق تہران میں سرکاری تدفین کی تقریب منعقد کی جائے گی۔
تقریب کی تفصیلات کے مطابق، ایران تین جولائی 2026 بروز جمعہ تہران کے گرینڈ موسیلہ کمپلیکس میں خمینی کی تدفین ہوگی۔ یادگاری نشست چار جولائی کو تہران کے سمٹ کانفرنس ہال میں منعقد کی جائے گی اور جنازہ چھ جولائی کو تہران میں ادا کیا جائے گا۔
خامنہ ای کا کشمیر لنک
آیت اللہ علی خامنہ ای، اس وقت 41 سال کے تھے، جب ایرانی انقلاب کے ایک سال بعد سال 1980 میں کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ ان دورے کا ذکر کرتے ہوئے، آغا سید حسن موسوی الصفوی، جو کہ پانچ شیعہ عالم کے مدعو افراد میں سے ایک ہیں، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مقتول رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے سفیر کے طور پر آئے تھے، جنہوں نے سال 1979 کے اسلامی انقلاب کی قیادت کی تھی۔
"آیت اللہ علی خامنہ ای تین دن ہوٹل جہانگیر میں ٹھہرے۔ اس موقعے پر انہوں نے بڈگام کا دورہ کیا، سرینگر کے مرکز میں واقع جامع مسجد میں ایک تاریخی تقریر کی، اور درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا۔ بڈگام میں، ہم نے اپنے گھر پر ان کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں اور شیعہ علما سے بات چیت کی۔"
حسن نے مزید کہا کہ ایران اور کشمیر کے درمیان تاریخی رشتے رہے ہیں جو ثقافتی اور مذہبی تعلقات سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اسلام کو ایرانی علماء اور مبلغین نے پھیلایا، ہماری ثقافت پر ایران کا بہت اثر ہے۔ اسی لیے کشمیر کو ایران صغیر کہا جاتا ہے۔ ایران کے ہندوستان کے ساتھ ثقافتی اور سیاسی تعلقات بھی ہیں۔
خامنہ ای کے دورے پر کی گئی ان کی کی تقریر نے کشمیر کے مذہبی اسکالرز اور سیاسی مبصرین کی توجہ مبذول کرائی تھی جو انقلاب کے بعد ایران میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دورہ انقلاب کے بعد کے ابتدائی برسوں میں ایران کی نظریاتی رسائی کی بھی عکاسی کرتا ہے، جب اس کے رہنماؤں نے دنیا بھر میں دیگر مسلم کمیونٹیز کے ساتھ روابط استوار کرنے کی کوشش کی۔
اس دورے کے چار دہائیوں بعد، خامنہ ای نے کشمیر پر اس وقت ایک بیان جاری کیا جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت نے پانچ اگست سال 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35 اے کو منسوخ کر دیا، خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا اور سابقہ ریاست کو مرکز کے زیر انتظام دو خطوں لداخ اور جموں و کشمیر میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں کشمیر میں مسلمانوں کی صورت حال پر تشویش ہے۔" بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ تاہم، ہندوستان کو ایک منصفانہ پالیسی اپنانی چاہیے اور خطے کے مسلمانوں کے خلاف ظلم کو روکنا چاہیے۔" مقتول رہنما نے یہ باتیں 21 اگست سال 2019 کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہیں۔
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