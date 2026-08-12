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رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد،1400میٹر طویل پرچم لہرایا گیا

ریلی میں پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ اسکولی طلبہ، سرکاری ملازمین سمیت مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی۔

رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد،1400میٹر طویل پرچم لہرایا گیا
رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد،1400میٹر طویل پرچم لہرایا گیا (ای ٹی وی بھارت)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 12, 2026 at 8:05 PM IST

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رام بن(نواز رونیال) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں یوم آزادی سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک اور ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع صدر مقام میں برآمد کی گئی اس ریلی کی خاص بات1400میٹر طویل ترنگا تھا جسے طلبہ نے شان سے ریلی میں اٹھایا۔ ترنگا ریلی میں جموں کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ طلبہ، سرکاری ملازمین سمیت مقامی باشندوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔


ریلی میں شامل طلبہ، سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر معزز شہریوں نے بھی ہاتھوں میں ترنگا لہرا کر جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس دوران میوزک سسٹم کے ذریعے حب الوطنی کے گیت بھی مسلسل نشر کیے جاتے رہے۔

رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد، 1400میٹر طویل پرچم لہرایا گیا (ای ٹی وی بھارت)
شرکاء نے ریلی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ "علاقے میں پہلی بار اس نوعیت کی ایک بڑی ترنگا ریلی منعقد کی گئی۔ جس سے قومی یکجہتی، اور وطن سے محبت کے جذبے کو فروغ ملا۔" ریلی کے دوران شرکاء نے قومی پرچم لہراتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور وطن سے محبت کے جذبات کا اظہار کیا۔ریلی کے اختتام پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈی سی رامبن، محمد الیاس خان، نے کہا کہ "ہر گھر ترنگا" مہم کے تحت ضلع رامبن ہر سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے اور امید ہے کہ یہ روایت آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ انہوں نے ریلی میں شامل افراد کی شرکت پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔

ریلی کی قیادت ضلع ترقیاتی کمشنر، رامبن، محمد الیاس خان نے کی، جبکہ ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورنجیت سنگھ چَاڑک ایڈیشنل ایس پی رامبن مجیبالرحمان اسسٹنٹ کمشنر ریونیو رامبن شوکت حیات متو اور پولیس و دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریلی ڈاک بنگہ رامبن سے قصبہ و قو می شاہراہ قدیم سے گزر کر ڈسٹرکٹ کمپلکس میتراہ میں اختام ہوئی۔

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