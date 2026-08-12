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رام بن میں ترنگا ریلی کا انعقاد،1400میٹر طویل پرچم لہرایا گیا
ریلی میں پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ اسکولی طلبہ، سرکاری ملازمین سمیت مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 8:05 PM IST
رام بن(نواز رونیال) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں یوم آزادی سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک اور ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع صدر مقام میں برآمد کی گئی اس ریلی کی خاص بات1400میٹر طویل ترنگا تھا جسے طلبہ نے شان سے ریلی میں اٹھایا۔ ترنگا ریلی میں جموں کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ طلبہ، سرکاری ملازمین سمیت مقامی باشندوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
ریلی میں شامل طلبہ، سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر معزز شہریوں نے بھی ہاتھوں میں ترنگا لہرا کر جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ اس دوران میوزک سسٹم کے ذریعے حب الوطنی کے گیت بھی مسلسل نشر کیے جاتے رہے۔
ریلی کی قیادت ضلع ترقیاتی کمشنر، رامبن، محمد الیاس خان نے کی، جبکہ ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن ورنجیت سنگھ چَاڑک ایڈیشنل ایس پی رامبن مجیبالرحمان اسسٹنٹ کمشنر ریونیو رامبن شوکت حیات متو اور پولیس و دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریلی ڈاک بنگہ رامبن سے قصبہ و قو می شاہراہ قدیم سے گزر کر ڈسٹرکٹ کمپلکس میتراہ میں اختام ہوئی۔
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