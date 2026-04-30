اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں نشہ مکت ابھیان کی مناسبت سے ریلی کا اہتمام
اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر شکیل احمد رومشو کے مطابق اگر ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں نوجوانوں کو منشیات سے بچانا ہوگا۔
Published : April 30, 2026 at 12:35 PM IST
ترال (جموں و کشمیر): نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت آج اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی اسلامک یونیورسٹی س شروع ہوکر اونتی پورہ چوک تک پہنچی۔ ریلی کی قیادت وایس چانسلر اسلامک یونیورسٹی پروفیسر شکیل احمد رومشو کر رہے تھے جب کہ اس موقعے پر پروفیسر اے ایچ مون، ڈاکٹر جی این ایتو اور سینکڑوں طلباء اور فیکلٹی ممبران موجود تھے۔
ریلی میں شامل طلبہ نشہ مکت ابھیان کے حوالے سے نعرے بلند کر رہے تھے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ ایل جی منوج سنھا کی اس پہل سے منشیات کی لعنت پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں نوجوانوں کو منشیات سے بچانا ہوگا کیونکہ فی الوقت نوجوان نسل ہی منشیات کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے اور اس لیے منوج سنھا نے سو دن منشیات مخالف پروگرام کو ہر جانب پزیرائی مل رہی ہے۔
اس موقعے پر جی این ایتو نے بتایا کہ یونیورسٹی کے کیمپس کو منشیات سے پاک رکھنا اس میگا ریلی کا مقصد ہے اور اس ضمن میں آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاییں گے۔
