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بٹہ گنڈ ترال میں ڈی سی پلوامہ کا میگا عوامی دربار

بٹہ گنڈ ترال میں ڈی سی پلوامہ کا میگا عوامی دربار

Mega Public Outreach Camp by DC Pulwama in Batagund, Tral, Urdu News
بٹہ گنڈ ترال میں ڈی سی پلوامہ کا میگا عوامی دربار (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 22, 2026 at 5:23 PM IST

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بٹہ گنڈ ترال، پلوامہ، (شبیر بھٹ): عوامی مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے اور لوگوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کی انتظامی کوششوں کے تحت، ڈپٹی کمشنر پلوامہ کرشن کلدیپ سدھا نے آج بٹہ گنڈ ترال میں ایک وسیع عوامی دربار کی صدارت کی۔ خطے میں عوامی رابطہ مہم کو مضبوط بنانے کے مقصد سے منعقدہ اس دربار میں ایس ایس پی اونتی پورہ ارشاد احمد راتھر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحییٰ نقاش سمیت مختلف محکموں کے ضلعی افسران موجود تھے۔

دربار میں ترال اور اس کے گردونواح سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے دیرینہ مسائل اور روزمرہ کی شکایات انتظامیہ کے سامنے رکھیں۔ عوامی دربار کے دوران مقامی وفود اور عام شہریوں نے بجلی، پانی، سڑکوں کی خستہ حالی اور دیگر بنیادی ڈھانچے سے متعلق مشکلات سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔

ضروری کارروائی اور ازالے کی سخت ہدایات

ڈپٹی کمشنر نے عوامی شکایات اور مطالبات کو بغور سنا اور موقع پر موجود متعلقہ محکموں کے سربراہان سے ان کے فوری حل کے لیے جواب طلب کیا۔ کارروائی کے دوران متعدد عوامی مسائل کو موقع پر ہی حل کر دیا گیا، جب کہ پیچیدہ معاملات کو درج کر کے متعلقہ افسران کو ایک مقررہ وقت کے اندر ضروری کارروائی اور ازالے کی سخت ہدایات جاری کی گئیں تاکہ عوام کو بار بار سرکاری دفاتر کے چکر نہ کاٹنے پڑیں۔

ٹھوس اور عملی اقدامات کی یقین دہانی

ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے عوامی دربار سے خطاب کرتے ہوئے خصوصی طور پر سب ڈویژن ترال میں صحتِ عامہ (Healthcare)، تعلیم اور فائر سروس (Fire Services) کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کا بنیادی مقصد حکمرانی کے نظام کو شفاف بنانا اور انتظامیہ کو براہِ راست عوام کے قریب لانا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مقامی آبادی نے ضلعی انتظامیہ کی اس عوامی رسائی مہم کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بھی ایسے عوامی دربار منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

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