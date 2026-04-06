گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین پلوامہ میں میگا شجرکاری مہم کا انعقاد
گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین پلوامہ میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا،کالج احاطے میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔
Published : April 6, 2026 at 5:47 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) محکمہ اعلیٰ تعلیم حکومت جموں و کشمیر کی ہدایت پر آج ایک میگا شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ماحولیات کے تحفظ اور سرسبز و شاداب جموں و کشمیر کے وژن کو فروغ دینا ہے۔ اس مہم میں معزز وزیر برائے اعلیٰ تعلیم سکینہ ایتو کی قیادت میں پورے جموں و کشمیر کے تمام ڈگری کالجوں اور جی سی ای ٹیز میں مجموعی طور پر دس ہزار پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
اسی سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین پلوامہ میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا، جس میں کالج کی پرنسپل، تدریسی و غیر تدریسی عملے کے اراکین اور طالبات کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
تقریب کے دوران کالج احاطے میں مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے ماحولیات کے تحفظ، درختوں کی اہمیت اور سرسبز مستقبل کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ درخت انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں اور ان کے بغیر صحت مند ماحول ممکن نہیں۔
اس موقع پر کالج کی پرنسپل پروفسر سمیع جان نے بولتے ہوئے کہا کہ شجرکاری صرف ایک دن کی سرگرمی نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے طالبات پر زور دیا کہ وہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کو بھی اپنی سماجی ذمہ داری سمجھیں۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی ایسے اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔