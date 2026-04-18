اونتی پورہ کے لارموہ میں میگا شجر کاری مہم کا آغاز
اونتی پورہ کے لارموہ میں مشترکہ شجر کاری مہم کا آغاز عمل میں لایا گیا۔
Published : April 18, 2026 at 1:01 PM IST
لارموہ، اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): اپریل کے مہینہ میں وادیٔ کشمیر میں شجرکاری کا سیزن عروج پر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آج جنوبی کشمیر کے لارموہ اونتی پورہ میں شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں محکمۂ جنگلات، جل شکتی، سماجی کارکنان اور اسکولی طلباء نے شمولیت کی۔
اس موقع پر شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ مقررین نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد ضلع میں شجرکاری کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری کی وجہ سے ماحول پر مثبت اثرات پڑتے ہیں اور فی الوقت وادی میں جو موسمیاتی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے شجرکاری کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے۔
درختوں کو کاٹنے کے سبب مسائل میں اضافہ
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے برخلاف ہم درختوں کو بے دریغ کاٹ رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ صورت حال پیش آ رہی ہے۔ اس موقع پر اسکولی طلباء نے بتایا کہ شجرکاری کی اس مہم کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ اپنے ماحول کو بہتر بناکر سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے شجر کاری ضروری
مقررین نے مزید کہا کہ شجرکاری صرف ایک دن کی سرگرمی نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے طلبا و طالبات پر زور دیا کہ وہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کو بھی اپنی سماجی ذمہ داری سمجھیں۔