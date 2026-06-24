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بورڈنگ ہاؤس سے سیموہ تک میگا نگر کیرتن، جلوس میں سکھ برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی
جلوس کے گزرنے کے دوران مقامی مسلم برادری نے والہانہ خیرمقدم کیا اور کئی مقامات پر شرکاء کے لیے مشروبات کا انتظام کیا۔
Published : June 24, 2026 at 5:42 PM IST
ترال(شبیر بٹ): جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں ترال کے گردوارہ بورڈنگ ہاؤس سے آج گردوارہ سنگھ سبھا سیموہ تک ایک عظیم الشان نگر کیرتن کا انعقاد کیا گیا، جس دوران سری گرو گرنتھ صاحب جی کو عقیدت و احترام کے ساتھ گردوارہ بورڈنگ ہاؤس سے گردوارہ سنگھ سبھا سیموہ لے جایا گیا۔ اس مذہبی جلوس میں سکھ برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مذہبی رسومات ادا کیں۔
جلوس کے مختلف علاقوں سے گزرنے کے دوران مقامی مسلم برادری نے والہانہ خیرمقدم کیا اور کئی مقامات پر شرکاء کے لیے مشروبات کا انتظام کیاتھا،۔ سکھ برادری کے افراد نے اس محبت، بھائی چارے اور مہمان نوازی پر مسلم برادری کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے نگر کیرتن کے پُرامن انعقاد کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے تھے اور کہا کہ ترال کی سرزمین سے ایک بار پھر محبت کی قندیل روشن ہوگئی ہے۔
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انتظامیہ کی جانب سے عقیدت مندوں کے لیے معقول انتظامات کیے گیے تھے۔ اس موقع پر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی بھی نگر کیرتن میں شریک ہوئے۔ جن کا کہنا تھا کہ ترال علاقے کا سب سے بڑا اور تاریخی لنگر کیرتن آج منعقد ہوا، ہے اور نگر کیرتن نے ایک بار پھر علاقے میں مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور باہمی احترام کی خوبصورت مثال پیش کی۔