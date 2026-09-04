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پلوامہ میں میگا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو فروغ دیا گیا
پلوامہ میں بنیادی طبعی ڈھانچے کو بڑا فروغ، 50 بستروں پر مشتمل کریٹیکل کیئر بلاک اور کیجولٹی ایکسٹینشن منصوبہ تکمیل کے قریب۔
Published : September 4, 2026 at 3:13 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ میں صحت کے شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے 50 بستروں پر مشتمل کریٹیکل کیئر بلاک اور کیجولٹی ایکسٹینشن کا کام تیزی سے جاری ہے اور منصوبہ تکمیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ نئے طبی مراکز کی تکمیل سے ضلع میں انتہائی نگہداشت کی سہولیات کو مزید تقویت ملنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی طبی خدمات میں بہتری آئے گی اور مریضوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔
ضلع اسپتال پلوامہ ضلع کے اہم طبی مراکز میں شمار ہوتا ہے، جہاں روزانہ تقریباً 3 ہزار مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ اسپتال سے نہ صرف پلوامہ بلکہ پڑوسی اضلاع شوپیاں اور بڈگام سے آنے والے مریض بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسپتال میں طبی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ آپریشن تھیٹرز، لیبر روم، ایکسرے پلانٹ، کیژولٹی، بلڈ بینک، امراضِ چشم یونٹ سمیت دیگر اہم شعبوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، جبکہ باقی سہولیات کو بھی مرحلہ وار جدید بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے تاکہ مریضوں کو معیاری، مؤثر اور بہتر طبی خدمات فراہم کی جا سکیں۔
50 بستروں پر مشتمل کریٹیکل کیئر بلاک اور کیژولٹی ایکسٹینشن کی تکمیل سے اسپتال کی انتہائی نگہداشت اور ہنگامی طبی خدمات میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں کو معمولی اور سنگین نوعیت کے علاج کے لیے دور دراز کے بڑے طبی مراکز کا رخ کرنے کی ضرورت بھی کم ہوگی اور انہیں اپنے ضلع میں ہی بہتر طبی سہولیات میسر آسکیں گی۔ اس موقع پر سماجی کارکن مزمل منظور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے منصوبوں کی تکمیل سے اسپتال آنے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے حکام پر زور دیا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ ضلع اسپتال پلوامہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عبدالغنی ڈار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 50 بستروں پر مشتمل کریٹیکل کیئر بلاک اور کیژولٹی ایکسٹینشن پر کام پوری رفتار سے جاری ہے اور منصوبہ جلد مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے اسپتال کے طبی بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے دستیاب طبی خدمات کے معیار میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔
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ڈاکٹر عبدلغنی ڈار نے مزید کہا کہ ضلع اسپتال پلوامہ میں دستیاب سہولیات کو ممکنہ حد تک جدید بنایا جا رہا ہے اور اس عمل کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب جدید، معیاری اور بہتر طبی خدمات فراہم کرنا ہے۔