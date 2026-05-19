بانڈی پورہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت میگا ایونٹ کا انعقاد، طلباء اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں کی شرکت
بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر نے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والے سنگین خطرے پر روشنی ڈالی۔
Published : May 19, 2026 at 1:37 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) ہندوستانی فوج کی ولر بٹالین نے آج پوتوشو کرکٹ گراؤنڈ میں "منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم" کے تحت بڑے پیمانے پر بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ معاشرے کے مختلف طبقات سے تقریباً 1,600 شرکاء کے ساتھ پروگرام کو زبردست ردعمل ملا۔ سول انتظامیہ، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، آئی سی ڈی ایس، ڈیفنس لیبر ڈیپارٹمنٹ، اور پوتوشو کرکٹ فورم کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ طلباء اور مقامی رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس اجتماع میں شرکت کی۔
بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر حاضری دی اور اجتماع سے خطاب کیا، خاص طور پر نوجوانوں میں منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والے سنگین خطرے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حاضرین پر زور دیا کہ وہ چوکس رہیں اور منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی پھیلانے میں فعال کردار ادا کریں۔ کمیونٹی کی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے اور منشیات سے دور رہنے کی ترغیب دی۔
اس تقریب میں انٹرایکٹو سیشنز اور آگاہی مہم شامل تھی جس کا مقصد شرکاء کو منشیات کی لت کے مضر اثرات اور ایک متحد سماجی ردعمل کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ طلباء اور نوجوانوں کی پرجوش شرکت نے منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے عزم کا اظہار کیا۔
پروگرام کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر اور تمام شرکاء نے وولر بٹالین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے معاشرے کے وسیع تر مفاد میں اس طرح کے بامعنی اور اثر انگیز اقدام کو منعقد کیا۔ پروگرام کا اختتام 'منشیات سے پاک جموں و کشمیر' کے وژن کی حمایت کرنے کے اجتماعی عہد کے ساتھ ہوا۔