ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میگا نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان، منشیات سے پاک معاشرے کی جانب ایک اہم قدم: مولانا غلام رسول حامی
مولانا غلام رسول حامی نے کہا کہ کاروانِ اسلامی ہر سال خون عطیہ کیمپوں کا انعقاد کرتی ہے تاکہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔
Published : June 23, 2026 at 4:04 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے پریگام علاقے میں محرم الحرام کی مناسبت سے ایک خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے تقریباً 100 یونٹ خون عطیہ کیا۔ اس کیمپ کا مقصد ہنگامی حالات کے لیے خون کا ذخیرہ فراہم کرنا اور انسانی خدمت کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔
اس موقع پر کاروانِ اسلامی انٹرنیشنل کے سرپرست مولانا غلام رسول حامی بھی موجود رہے۔ انہوں نے محرم الحرام کے پیغام، ایثار و قربانی کی اہمیت اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خون عطیہ کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا غلام رسول حامی نے کہا کہ کاروانِ اسلامی ہر سال ایسے خون عطیہ کیمپوں کا انعقاد کرتی ہے تاکہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے اور ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے خون عطیہ کرنے والے نوجوانوں اور رضاکاروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عمل انسان دوستی اور سماجی ذمہ داری کی بہترین مثال ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ولر کے رہائشیوں کی معاش کو بڑھانے کے لیے مزید ترقی کی ضرورت
مولانا حامی نے جموں و کشمیر میں جاری "میگا نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان" کو بھی سراہا اور کہا کہ منشیات کے خلاف یہ مہم ایک مثبت اور قابلِ تعریف قدم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوامی تعاون، سماجی بیداری اور سرکاری کوششوں کے نتیجے میں وہ وقت دور نہیں جب جموں و کشمیر مکمل طور پر منشیات کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔