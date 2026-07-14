ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈگری کالج ترال میں نشہ مکت ابھیان کے تحت پروگرام کا اہتمام
مقررین نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات اور اس کے خاتمے کیلئے مربوط اور کمیونٹی پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
Published : July 14, 2026 at 7:31 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان' کے تحت جاری 100 روزہ مہم کے سلسلے میں، ضلع انتظامیہ پلوامہ نے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی (آئی آر سی ایس) جموں و کشمیر کے اشتراک سے گذشتہ روز گورنمنٹ ڈگری کالج ٹرال میں منشیات سے نجات کے حوالے سے ایک بڑے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ اور عوام کو منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کو فروغ دینا تھا۔
ترال سے رکن اسمبلی کے (ایم ایل اے) رفیق احمد نائیک نے بطور مہمانِ خصوصی اس پروگرام میں شرکت کی۔ دیگر شرکاء میں انڈین ریڈ کراس سوسائٹی (جے اینڈ کے) کے خزانچی جی اے قریشی، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج ٹرال، چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ، مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران، سماجی کارکنان، تدریسی عملے کے ارکان اور طلبہ کی بڑی تعداد شامل تھی۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے مربوط اور کمیونٹی پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے بچانے کے لیے مسلسل آگاہی، بروقت مداخلت، مشاورت، بحالی اور تعلیمی اداروں، خاندانوں اور سول سوسائٹی کی فعال شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔
اس موقعے پر طبی ماہرین نے منشیات کی لت کے جسمانی، نفسیاتی اور سماجی اثرات پر آگاہی سیشنز بھی منعقد کیے۔ انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ صحت مند طرز زندگی اپنائیں، حالات سے باخبر رہیں اور منشیات سے پاک معاشرے کے سفیر بنیں۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے ٹرال رفیق احمد نائیک نے جاری مہم کے تحت پورے ضلع میں منعقد کی جانے والی سرگرمیوں کے سلسلے کو سراہا۔ انہوں نے نوجوانوں اور طلبہ کو منشیات کے خطرات کے خلاف چوکس رہنے کا مشورہ دیا اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائیاں تعلیم، کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں میں صرف کریں۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور انہیں منشیات کی لت کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے بروقت رہنمائی فراہم کریں۔
مزید برآں، پروگرام کے دوران محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ (ڈی آئی پی آر) پلوامہ نے ایک آگاہی فلم دکھائی جس میں افراد، خاندانوں اور معاشرے پر منشیات کے استعمال کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ اس آڈیو ویژول پیشکش میں مہم کے پیغام یعنی آگاہی، روک تھام اور کمیونٹی کی شرکت پر زور دیا گیا۔