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اننت ناگ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف بڑا آپریشن، ایک دن میں 410 گاڑیوں کے خلاف کارروائی، 166 گاڑیاں ضبط
خصوصی مہم کے دوران دو پہیہ گاڑیوں سمیت مختلف گاڑیوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : October 21, 2026 at 8:12 AM IST
اننت ناگ( میر اشفاق): جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر قابو پانے، سڑکوں پر نظم و ضبط برقرار رکھنے اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر خصوصی ٹریفک انفورسمنٹ مہم چلائی، جس کے دوران ایک ہی دن میں مجموعی طور پر 410 گاڑیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔
پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق، خصوصی مہم کے دوران دو پہیہ گاڑیوں سمیت مختلف گاڑیوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے 244 گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جبکہ مختلف ٹریفک خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 166 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔
پولیس کی اس کارروائی کا مقصد ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانا، ڈرائیوروں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا اور سڑک استعمال کرنے والے افراد کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
پولیس کے مطابق، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی سے تیز رفتاری، لاپرواہی سے ڈرائیونگ اور دیگر غیر محفوظ طریقوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے، جو اکثر سڑک حادثات کا سبب بنتے ہیں۔
اننت ناگ پولیس نے تمام گاڑی مالکان، ڈرائیوروں اور دو پہیہ گاڑیاں چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں، ڈرائیونگ کے دوران اپنے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے ضروری کاغذات رکھیں، دو پہیہ گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ اور چار پہیہ گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ بیلٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔
پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو تیز رفتاری اور دیگر خطرناک ڈرائیونگ طریقوں سے اجتناب کرنے کی بھی ہدایت دی ہے تاکہ سڑکوں پر حادثات کے امکانات کو کم کیا جا سکے اور عوام کے لیے محفوظ سفری ماحول فراہم ہو۔
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پولیس نے واضح کیا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کا مقصد محض چالان کرنا نہیں بلکہ شہریوں میں ٹریفک قوانین کے احترام کو فروغ دینا اور سڑکوں کو ہر ایک کے لیے محفوظ بنانا ہے۔