پلوامہ میں عالمی یومِ صحت 2026 کے موقع پر میگا آیوش آگاہی و میڈیکل کیمپ کا انعقاد
Published : April 7, 2026 at 4:24 PM IST
پلوامہ : عالمی یومِ صحت 2026 کے موقع پر ڈائریکٹوریٹ آف آیوش نے ضلع آیوش دفتر پلوامہ کے اشتراک سے ضلع اسپتال پلوامہ میں ایک میگا آگاہی و مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ پروگرام کا افتتاح سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) پلوامہ تنشری نے کیا۔ اس موقع پر ضلع آیوش آفیسر پلوامہ ڈاکٹر فاروق احمد نقشبندی، سینئر میڈیکل افسران محمد الطاف شاہ سمیت آیوش ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔
اس کیمپ کا مقصد احتیاطی صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنا، صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا اور آیوش نظامِ علاج جن میں آیوروید، یوگا، یونانی، سدھا اور ہومیوپیتھی شامل ہیں کے کردار کو اجاگر کرنا تھا تاکہ ہمہ جہت صحت اور مجموعی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔
کیمپ کے دوران عوام کو مفت طبی مشاورت، صحت کی جانچ، آیوش ادویات کی مفت تقسیم اور طرزِ زندگی سے متعلق بیماریوں، متوازن غذا اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے حوالے سے آگاہی سیشنز فراہم کیے گئے۔ بڑی تعداد میں مریضوں اور مقامی باشندوں نے شرکت کرکے مفت طبی سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔
ضلع آیوش آفیسر ڈاکٹر فاروق احمد نقشبندی نے کہا کہ روایتی نظامِ طب کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے اور یہ نظام نچلی سطح تک صحت کی خدمات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب کا اختتام صحت مند زندگی کے فروغ اور آیوش طریقۂ علاج و فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں عوامی شعور بیدار کرنے کے عزم کے ساتھ ہوا۔