پلوامہ : نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت میگا بیداری پروگرام کا انعقاد
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے بتایاکہ 250 سے زائد کونسلرز کی ٹریننگ مکمل ہوچکی ہیں جنہیں کالجوں اور اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔
Published : April 25, 2026 at 4:14 PM IST
پلوامہ : نشہ سے پاک معاشرے کے قیام کے مقصد سے جاری 100 روزہ نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت ضلع انتظامیہ پلوامہ نے راہمو پبلک انٹرسٹ کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک میگا بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں طلبہ، اساتذہ، سرکاری افسران اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔
اس پروگرام کی صدارت ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی۔ جبکہ پروگرام میں متعدد افسران، اساتذہ اور معززین بھی موجود تھے۔ یہ پروگرام رہمو علاقے میں رہمو پبلک انٹرسٹ ایک غیر سرکاری ادارہ کی اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ جس کے ساتھ 90 دیہاتوں کے نوجوانوں رضاکارانہ طور پر علاقے کی فلاح وبہبود کے لئے کام کرتے ہیں۔
اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ اس طرح کے غیر سرکاری اداروں کی مدد سے حکومت اس مہم میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو آگے آ کر فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس مہم کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا جا سکے اور ضلع کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ بیداری، تعلیم اور عوامی شمولیت نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے مؤثر ترین ذرائع ہیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ مثبت تبدیلی کے سفیر بن کر اپنے گھروں اور سماج میں منشیات سے پاک طرزِ زندگی کا پیغام عام کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ بیداری مہمات کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ منشیات کے خلاف سخت کارروائیاں بھی جاری رکھے گی۔
پروگرام کے دوران بیداری لیکچرز، طلبہ کی حلف برداری، ثقافتی پروگرام اور تعاملی نشستوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں منشیات کے مضر اثرات اور صحت مند طرزِ زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ طلبہ نے تقاریر، سکٹس، اور دیگر رنگارنگ پروگرأمواں سے بیداری پیغامات کو شراء تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔
یہ بھی پڑھیں: گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ میں نشہ مُکت جموں و کشمیر مہم کے تحت پروگرام کا انعقاد، بڑی تعداد میں شہریوں نے کی شرکت
پروگرام کے اختتام پر طلبہ اور اساتذہ نے اجتماعی حلف لیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور نشہ مکت بھارت ابھیان اور نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے مقاصد کو آگے بڑھائیں گے۔