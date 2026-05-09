ڈاڈسرہ ترال میں منشیات مخالف ریلی اور پروگرام کا اہتمام
Published : May 9, 2026 at 7:41 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) ایل جی منوج سنہا کے سو دن نشہ مکت بھارت ابھیان کے پروگرام کے ایک حصے کے طور انتظامیہ کی جانب سے ماڑرن پبلک ہائی اسکول ڈاڈہ سرہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سیوک ویلفیر فورم ڈاڈہ سرہ، الخدمت ڈاڈہ سرہ، اور ماڈرن پبلک ہائی اسکول ڈاڈہ سرہ کے اشتراک سے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ جس اوقاف کمیٹی ڈاڈہ سرہ ، چندریگامو سیموہ کے سکھ برادری کے ممبران، سیول ڈیفنس، ایس ڈی آر ایف کے ممبران بھی شامل ہے۔ اس موقعہ پر ایڈشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحیی نقاش بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے جب کہ اس موقعے پر ایمایل اے ترال رفیق احمد نائیک ، ایس ایچ او اونتی پورہ اشفاق احمد، آنگن وارڈی کارکنان، آشا ورکرز اور سیول سوسائٹی کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔
اس موقعے افسران نے مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔اس موقع ایس ڈی آر اف اور سیول ڈیفینس کے رضاکاروں کو اسناد سے نوازا گیامقررین نے مزید کہا کہ منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔
مقررین نے طلبہ پر منشیات سے خود کو رور رکھنے اور اس حوالہ سے مکمل جانکاری حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا کیونکہ طلبہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بتایا کہ منشیات مخالف مہم کے اثرات واضح دکھائی دے رہے ہیں۔