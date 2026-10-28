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شکارگاہ ترال میں یونائیٹڈ کنٹریکٹرز کشمیر کا اجلاس: ’بلو ٹینڈرنگ‘ پر شدید تحفظات کا اظہار
فاروق احمد ڈار نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں وادیٔ کشمیر سے وابستہ ٹھیکیدار شدید مالی مشکلات اور بحران سے دوچار ہیں۔
Published : October 28, 2026 at 10:19 PM IST
ترال: یونائیٹڈ کنٹریکٹرز کشمیر کے زیر اہتمام جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام شکارگاہ (ترال) میں ایک روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت تنظیم کے چیئرمین فاروق احمد ڈار نے کی۔ اجلاس میں ترال اور اونتی پورہ کے مختلف محکموں سے وابستہ ٹریڈ یونین عہدیداران نے شرکت کی اور ٹھیکیداروں کو درپیش مسائل، ٹینڈرنگ کے طریقۂ کار اور تعمیراتی کاموں سے متعلق اُمور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔
اجلاس کے دوران شرکاء نے ای ٹینڈرنگ اور بالخصوص ’بلو ٹینڈرنگ‘ کے طریقۂ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹھیکیدار طبقے کو درپیش ان سنگین مشکلات کو فوری طور پر متعلقہ حکام اور حکومت کے نوٹس میں لایا جائے تاکہ ان کا باضابطہ اور پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ٹینڈرنگ کے موجودہ طریقۂ کار سے متعلق مختلف معاملات ٹھیکیداروں کے لیے گہری تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، جن پر مجاز حکام کی فوری توجہ ناگزیر ہے۔
اپنے صدارتی خطاب میں فاروق احمد ڈار نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں وادیٔ کشمیر سے وابستہ ٹھیکیدار شدید مالی مشکلات اور بحران سے دوچار ہیں۔ ایسے میں ’بلو ٹینڈرنگ‘ کے رجحان نے اس طبقے کے لیے ایک نیا سنگین چیلنج کھڑا کر دیا ہے، جس کی جانب فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ لاگت سے کم قیمت پر کام لینے سے تعمیراتی منصوبوں کے معیار پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
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اس موقع پر سٹیزنز کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی اور معروف سماجی کارکن علی محمد ریشی نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق احمد ڈار نے کہا کہ ترال کی سرزمین ہمیشہ سے باشعور رہی ہے اور یہاں سے بلو ٹینڈرنگ کے خلاف آواز کا بلند ہونا ایک نیک شگون ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اور متعلقہ انتظامیہ ٹھیکیداروں کے جائز تحفظات کو جلد از جلد دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔