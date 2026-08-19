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ترال: برفانی علاقوں میں مردم شماری کے حوالے سے جائزہ میٹنگ کا انعقاد
مردم شماری کیلئے تعینات عملے پر زور دیا گیا کہ وہ برفانی علاقوں میں مردم شماری کے دوران تمام ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔
Published : August 19, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 1:34 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں لداخ اور جموں و کشمیر سمیت ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برف پوش علاقوں میں خود شماری (سیلف اینومریشن) کے ساتھ مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ عمل 17 اگست سے شروع ہو کر 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آج ٹاؤن ہال ترال میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمشنر (اے ڈی سی) ترال، ساجد یحییٰ نقاش نے کی۔
اس موقعے پر مردم شماری کے لیے تعینات عملے کو خصوصی تربیت فراہم کی گئی اور ان پر زور دیا گیا کہ وہ برفانی علاقوں میں مردم شماری کے دوران تمام ضوابط کی سختی سے پابندی کریں، کیونکہ یہ ڈیٹا آنے والے برسوں میں ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد بنے گا۔ میٹنگ میں فیلڈ ٹیموں کے ارکان بھی موجود تھے، جنہیں مردم شماری کا کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔
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عملے کو تاکید کی گئی کہ وہ مختلف نمائندوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مؤثر رابطہ اور ہم آہنگی قائم کر کے اس کام کو بروقت مکمل کریں۔ مزید برآں، ان پر زور دیا گیا کہ وہ تمام کوائف اور ڈیٹا کو انتہائی احتیاط اور درستگی کے ساتھ درج کریں، کیونکہ یہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے جسے ملک کی جامع ترقی کے لیے زیرِ استعمال لایا جائے گا۔ اس موقعے پر عوام سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ مردم شماری کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور انہیں درست معلومات فراہم کریں۔
اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے سلسلے میں منعقدہ یہ میٹنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس میں برفانی علاقوں کے لیے ملازمین کو واضح اور حتمی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
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