جانئے کون ہیں جموں کشمیر کے نو منتخب راجیہ سبھا ممبران
دس سال بعد جموں کشمیر میں راجیہ سبھا نشستوں کیلئے ووٹنگ ہوئی جس میں NC نے تین اور BJP نے ایک پر جیت درج کی۔
Published : October 24, 2025 at 8:04 PM IST
Updated : October 24, 2025 at 8:55 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کے انتخابات جمعہ کو مکمل ہوئے جن میں نیشنل کانفرنس (این سی) نے چار میں سے تین نشستیں جیت لیں جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ایک نشست برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔
شمالی کشمیر کے ہندوارہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 74برس کے چودھری محمد رمضان نے بی جے پی امیدوار علی محمد میر کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ رمضان پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور انہوں نے 1973 میں پونے یونیورسٹی سے بی ایس سی اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وہ کئی بار جموں و کشمیر اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی حکومتوں میں صنعت و تجارت، جنگلات، اور امورِ صارفین و عوامی تقسیم جیسے اہم محکموں کے وزیر بھی رہے ہیں۔
چناب ویلی کے ضلع کشتواڑ سے سجاد احمد کچلو (59 برس) بھی راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے۔ انہوں نے بی جے پی امیدوار راکش مہاجن کو شکست دے کر 58 ووٹ حاصل کیے۔ سجاد کچلو، نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ہیں اور اپنے والد بشیر احمد کچلو کے نقشِ قدم پر سیاست میں آئے۔ وہ 2002 اور 2008 میں ایم ایل اے منتخب ہوئے اور 2009 سے 2013 تک عمر عبداللہ کابینہ میں وزیر مملکت برائے داخلہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔
جموں سے تعلق رکھنے والے معروف تاجر اور پارٹی کے خزانچی گرووندر سنگھ اوبرائے المعروف شمی اوبرائے بھی راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے۔ وہ جموں خطے سے منتخب ہونے والے پہلے سکھ رہنما ہیں۔ اوبرائے پارٹی تنظیم اور اقلیتی برادری کے ساتھ روابط کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ وہ مرحوم دھرم ویر سنگھ اوبرائے کے بیٹے ہیں جو جموں و کشمیر قانون ساز کونسل کے سابق رکن رہ چکے ہیں۔
بی جے پی کے لیے ست پال شرما (جو عام طور پر ست شرما کے نام سے جانے جاتے ہیں) نے چوتھی نشست جیت لی۔ وہ ایک تجربہ کار لیڈر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ اس وقت وہ بی جے پی جموں و کشمیر یونٹ کے صدر ہیں اور انہیں جنوری 2025 میں بغیر کسی مقابلے کے دوبارہ منتخب کیا گیا تھا۔ وہ 2014 کے اسمبلی انتخابات میں جموں ویسٹ سے رکن اسمبلی رہے اور پی ڈی پی-بی جے پی اتحادی حکومت میں کچھ عرصہ وزیر بھی رہے۔
تقریباً دس سال بعد جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کی تمام خالی نشستیں پُر کر دی گئیں۔ اسمبلی اراکین نے چار اراکین - رمضان، کچلو، اوبرائے اور شرما - کو ایوان بالا کے لیے منتخب کیا۔ یہ نشستیں فروری 2021 سے خالی تھیں۔
اس سے قبل 2015 میں جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کے انتخابات ہوئے تھے جن میں غلام نبی آزاد (کانگریس)، نذیر احمد لاوے (پی ڈی پی)، شمشیر سنگھ منہاس (بی جے پی) اور فیاض احمد میر (پی ڈی پی) منتخب ہوئے تھے۔
اگست 2019 میں ریاست کا خصوصی درجہ ختم ہونے اور 2021 میں سابق اراکین کی مدت پوری ہونے کے بعد نئی اسمبلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نشستیں خالی رہ گئیں، جس کے باعث 1952 کے بعد پہلی بار جموں و کشمیر کو پارلیمان کے ایوان بالا میں کوئی نمائندگی حاصل نہیں تھی۔
