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جموں و کشمیر کے فوجی ایئربیس پر خودکش حملے کی مبینہ سازش کے الزام میں میرٹھ کا شہری گرفتار
جموں کے باہو فورٹ تھانے کی پولیس نے 27 نومبر 2025 کو دو مشتبہ عسکریت پسندوں کو حراست میں لیا تھا۔
Published : November 24, 2026 at 2:08 PM IST
میرٹھ: حکام کے مطابق اتر پردیش پولیس نے پیر کے روز میرٹھ کے علاقے بنیا پاڑہ کے ایک رہائشی کو جموں و کشمیر میں ایک بھارتی فوجی ایئربیس پر خودکش حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق، گرفتار ملزم جس کی شناخت زبیر کے نام سے ہوئی ہے، سے ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم ایک گینگسٹر اور عسکریت پسندوں کے ہینڈلر شہزاد بھٹی کے ساتھ براہِ راست رابطے میں تھا اور اسی کی ہدایات پر کام کر رہا تھا۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) میرٹھ سٹی، ونائک گوپال بھونسلے نے بتایا کہ زبیر کی گرفتاری کے بعد تمام سیکیورٹی اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انٹیلی جنس بیورو (آئی بی)، اتر پردیش اینٹی ٹیررازم اسکواڈ (اے ٹی ایس) اور دیگر خفیہ اداروں کی ٹیموں نے میرٹھ پہنچ کر زبیر سے گھنٹوں تک سخت پوچھ گچھ کی۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اب اس کے موبائل فون، ڈیجیٹل سرگرمیوں اور بینک کھاتوں کی جانچ کر کے عسکریت پسند نیٹ ورک کے روابط کا پتا لگانے میں مصروف ہیں۔ بھونسلے نے کہاکہ "ملزم کے مالی لین دین، موبائل فون ڈیٹا، واٹس ایپ گروپ کی سرگرمیوں اور مشکوک پاکستانی فون نمبروں کے ساتھ اس کے رابطوں کی باریک بینی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"
پولیس افسر نے مزید کہاکہ "سیکیورٹی ایجنسیاں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فوجی ایئربیس کو نشانہ بنانے کی اس سازش میں مقامی سطح پر یا باہر سے اور کون کون لوگ ملوث تھے، اور وہ کس سے ہدایات لے رہا تھا۔" میرٹھ پولیس نے اس گرفتاری کے بارے میں جموں و کشمیر پولیس کو باضابطہ طور پر مطلع کر دیا ہے، اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) سے پولیس کی ایک ٹیم جلد ہی اس سے پوچھ گچھ کے لیے میرٹھ پہنچنے کی توقع ہے۔ پولیس کے مطابق، تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ زبیر گزشتہ چھ ماہ سے محمد ساجد نامی ایک مشتبہ عسکریت پسند کے ساتھ آن لائن رابطے میں تھا، جسے اس سے قبل جموں و کشمیر میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔
جموں کے باہو فورٹ تھانے کی پولیس نے 27 نومبر 2025 کو دو مشتبہ عسکریت پسندوں کو حراست میں لیا تھا، جن میں ریاسی کے علاقے جے ڈی پنڈال کا رہائشی 19 سالہ محمد ساجد بھی شامل تھا۔ ساجد، جو نیٹ (NEET) امتحان کی تیاری کے سلسلے میں بھٹنڈہ میں مقیم تھا، پر نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کرنے اور پاکستان میں مقیم ہینڈلر بھٹی کے اشارے پر کام کرنے کا الزام تھا۔ ساجد سے تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ میرٹھ کا رہنے والا زبیر نامی شخص اس کے واٹس ایپ گروپ میں سرگرم تھا، جہاں وہ میرٹھ کے بارے میں خفیہ معلومات شیئر کرتا تھا۔
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پولیس نے مزید بتایا کہ جب رواں سال جنوری میں جموں و کشمیر پولیس کی ایک ٹیم زبیر کی تلاش میں میرٹھ پہنچی تو وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ گھر کو تالا لگا کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے زبیر کے دو بھائیوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا تھا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا تھا۔ پولیس نے اس کی رہائش گاہ پر ایک نوٹس بھی چسپاں کیا تھا، جس میں زبیر کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ مزید برآں، سیکیورٹی ایجنسیوں کو ٹھوس خفیہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ زبیر پاکستان میں موجود کئی موبائل نمبروں کے ساتھ رابطے میں تھا، جس کے بعد اسے بنیا پاڑہ سے گرفتار کر لیا گیا۔