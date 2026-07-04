اوڑی کے سرحدی علاقوں میں دواؤں اور خوشبودار پودوں کی شجر کاری مہم کا آغاز

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اوڑی کے سرحدی علاقوں میں دواؤں اور خوشبودار پودوں کی شجر کاری مہم کا آغاز
حکومت اوڑی کے سرحدی دیہاتوں میں میڈیسنل اور آرومیٹک پلانٹس کی فصلوں کو فروغ دینا چاہتی ہے۔
Published : July 4, 2026 at 10:09 AM IST
بارہمولہ( کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے سرحدی علاقوں، خاص طور پر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب واقع دیہاتوں میں زیادہ مانگ والی زراعت کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑی پہل میں محکمہ زراعت نے دواؤں اور خوشبودار پودوں کی کاشت کی حوصلہ افزائی کے لیے تریکنجن بونیار میں لیوینڈر نرسری قائم کی ہے۔
اس اقدام کا مقصد سرحدی دیہاتوں کے زرعی منظر نامے کو تبدیل کرنا ہے جس میں اعلیٰ قیمتی نقد فصلیں متعارف کرائی جائیں اور ان علاقوں میں روزی کے پائیدار مواقع پیدا کیے جائیں جو کنٹرول لائن کے ساتھ موجودہ امن سے تیزی سے مستفید ہو رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے فارم کے ایک انچارج ڈاکٹر شرن گوردیو سنگھ نے کہا کہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ آگے آئیں اور دواؤں اور خوشبودار پودوں کی کاشت کریں۔ ہم کھیتی کی تکنیک اور کاشتکاری کے بہترین طریقوں سے لے کر تیل نکالنے اور مشینری کے استعمال تک مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔
ہماری ٹیم ہر مرحلے پر کسانوں کی مدد کرے گی۔ روایتی فصلوں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے، وہ بنجر یا زیر استعمال زمین کو اعلیٰ قیمت کے دواؤں اور خوشبودار پودے اگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کاشت میں کسانوں کی آمدنی میں نمایاں بہتری لانے اور ان کی طویل مدتی خوشحالی میں حصہ ڈالنے کی پہل کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ترکانجن نرسری کو ایک جدید لیوینڈر تیل نکالنے اور پروسیسنگ یونٹ سے لیس کیا گیا ہے، جس سے کاشتکاروں کے لیے قیمت میں اضافہ اور بہتر مارکیٹ منافع ممکن ہے۔ لیوینڈر کے علاوہ،کئی قیمتی دواؤں اور خوشبودار پودے بھی نرسریوں میں کاشت کیے جا رہے ہیں جو محکمہ کی حکمت عملی کے تحت کاشت کاری کو متنوع بنانے اور کاشتکاروں کو زیادہ منافع بخش فصل کا نظام اپنانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی دیگر دواؤں اور خوشبودار پودوں کے ساتھ لیوینڈر بھی لگائے ہیں۔ ان فصلوں کو ضروری تیل نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کی اچھی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ جو اس یونٹ سے ہم تیل نکالیں گے اس کو پھر مارکیٹ میں صابن، پرفیوم، اور دیگر چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
مقامی کسانون نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں اچھا منافع ملے گا اور ہماری آمدنی میں بہتری آئے گی۔کسانوں نے کہا کہ ہم خوش ہے اور اگر ہم اس علاقے کی بات کرے تو یہاں پر جنگلات میں کافی اقسام کے پودے اگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لیوینڈر کی کاشت کرکے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اس علاقے میں ایسے کوئی پہل نہیں کی گئی تھی اور ہم سرکار کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہے کہ وہ غریب لوگوں کے لیے کافی اسکیمز پیش کرتے ہیں۔
کسانوں نے کہا کہ یہ جو سرکار نے یہاں پر خوشبودار پودوں سے تیل نکالنے کے لیے یونٹ لگایا اس سے ہم کو روزگار میں فائدہ ہوگا کیونکہ اس نرسری میں کافی اقسام کے ایسے پودے ہیں جن کی ہم کاشت کرتے ہیں۔
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محکمہ سے وابستہ ایک افسر نے کہا کہ اس منصوبے سے کمزور سرحدی علاقوں کے کسانوں کو روایتی کاشتکاری سے منافع بخش نقد فصلوں کی طرف منتقل کرنے میں مدد ملے گی، جس سے فارم کی آمدنی میں اضافہ ہو گا جبکہ نئے روزگار اور کاروباری مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام سیکیورٹی کے بہتر ماحول سے پیدا ہونے والے مواقع کو بروئے کار لاتے ہوئے کنٹرول لائن کے قریب دیہاتوں میں معاشی ترقی لانے پر حکومت کی توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔