زچگی اسپتال، جموں میں ایک نرس پر 16 مریضوں کا بوجھ
جموں و کشمیر کے ٹیریشری اسپتالوں میں نرسوں کی شدید کمی کے باعث طبی نگہداشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 13, 2026 at 8:18 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں و کشمیر کے محکمہ صحت اور طبی تعلیم کو مریضوں کی بڑھتی تعداد کے بیچ نرسنگ عملے کی شدید کمی کا سامنا ہے، جموں کے شری مہاراجہ گلاب سنگھ (ایس ایم جی ایس) اسپتال میں نرس اور مریض کا تناسب 1:16 سے بھی زیادہ ہے، جو انڈین نرسنگ کونسل (آئی این سی) کے مقررہ معیار سے کہیں زیادہ ہے۔ ایس ایم جی ایس اسپتال جموں خطے کا ایک بڑا ٹرشری کیئر زچگی اسپتال ہے۔
آئی این سی کے مطابق ٹیچنگ اسپتالوں میں نرس اور مریض کا تناسب 1:3 جبکہ نان ٹیچنگ اسپتالوں، ضلع اسپتالوں، سب ضلع اسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں میں 1:5 ہونا چاہیے۔
ریکارڈ کے مطابق ایس ایم جی ایس اسپتال، جموں، میں ایک ہزار بستروں کی گنجائش ہے۔ روزانہ 1200 سے 1500 مریض او پی ڈی میں آتے ہیں جبکہ 150 سے 200 مریض آئی پی ڈی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اسپتال میں بستروں کا استعمال ہمیشہ زیادہ رہتا ہے اور معمول کے مطابق 80 سے 90 فیصد بستر بھرے رہتے ہیں۔ اسپتال میں نرسنگ عملے کی منظور شدہ تعداد 624 ہے لیکن اس وقت صرف 283 نرسیں دستیاب ہیں، جبکہ 341 عہدے خالی پڑے ہیں۔
محکمہ میڈیکل ایجوکیشن کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "283 نرسوں کو تین شفٹوں میں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور ساتھ ہی 30 فیصد عملے کی چھٹیوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت صرف 70 سے 80 نرسیں ڈیوٹی پر موجود ہوتی ہیں، جنہیں ایک ہزار مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔"
افسر کے مطابق ایس ایم جی ایس اسپتال میں زچہ، بچوں، ای این ٹی اور جلد کے چار شعبے ہیں اور نرسوں کو ان تمام شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زچہ و بچہ کے آئی سی یو میں الگ نرسیں تعینات کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں نرس اور مریض کا تناسب 1:1 رکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہم محدود عملے کے ساتھ کام کا بوجھ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا دباؤ موجود نرسوں پر پڑتا ہے۔"
ایس ایم جی ایس اسپتال جموں خطے کے تمام دس اضلاع کے لیے واحد بڑا زچہ بچہ اسپتال ہے، جہاں سنگین مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے۔ افسر نے بتایا: "روزانہ مختلف اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں سے 40 سے 50 زچہ و بچہ مریض خصوصی علاج کے لیے یہاں بھیجے جاتے ہیں، جس سے مریضوں کی تعداد اور بستروں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ چاروں شعبوں سے روزانہ تقریباً 60 مریض ڈسچارج بھی کیے جاتے ہیں۔"
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ایس ایم جی ایس اسپتال جموں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر دارا سنگھ نے کہا: "نئے میٹرنٹی بلاک کے 250 بستروں کے شامل ہونے کے بعد ہم بڑھتے ہوئے مریضوں کا بہتر انداز میں علاج کر پا رہے ہیں۔"
اس وقت جموں خطے میں ایک آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز)، پانچ سرکاری میڈیکل کالج، چھ ضلع اسپتال اور 41 سب ضلع اسپتال اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر عوام کو طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔
رہنما اصولوں کے مطابق نارمل ڈلیوری پبلک ہیلتھ سینٹروں میں کی جا سکتی ہے جبکہ سیزیرین کے لیے مریضوں کو سی ایچ سی، ایس ڈی ایچ، ضلع اسپتال یا میڈیکل کالج جانا چاہیے۔ ان مراکز سے سنگین مریضوں کو میڈیکل کالجوں اور ایس ایم جی ایس اسپتال بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اصولوں کے مطابق میڈیکل کالجوں کو مریض ریفر نہیں کرنے چاہئیں کیونکہ وہ ایسے معاملات سنبھالنے کے لیے لیس ہوتے ہیں۔
محکمہ صحت جموں کے ایک افسر نے کہا: "اس کے باوجود بھی میڈیکل کالج اپنے مریض، خاص طور پر زچہ و بچہ مریض، ایس ایم جی ایس اسپتال بھیج دیتے ہیں، جس سے وہاں مزید بوجھ بڑھتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا: "اصل مسئلہ جموں کے میدانی علاقوں کے سی ایچ سی اور ضلع اسپتالوں میں ہے، جہاں یہ ادارے صرف ڈے کیئر سینٹر کی طرح چلتے ہیں اور شام چار بجے کے بعد ڈاکٹر دستیاب نہیں ہوتے۔ جب ڈاکٹر موجود نہ ہوں تو مریضوں کو بہتر سہولیات والے اداروں میں ریفر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔"
یہ سب اس حقیقت کے باوجود ہو رہا ہے کہ ان اداروں میں نرس اور مریض کا تناسب ایس ایم جی ایس اسپتال کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ جموں ڈاکٹر سنجے شرما نے کہا کہ نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت نرسوں کی تقرری کے بعد محکمہ صحت کے پاس "اچھی" تعداد میں عملہ موجود ہے اور زیادہ تر دور دراز اضلاع کے اداروں میں نرسوں کی کمی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، "محکمہ صحت کا عملہ راجوری، ادھم پور اور ڈوڈہ کے میڈیکل کالجوں میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے اور وہاں نرسنگ عملے کی زیادہ کمی نہیں ہے۔"
ادھر، کشمیر وادی میں سرینگر کا لل دید اسپتال زچہ و بچہ کے علاج کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر اسپتال ہے۔ یہ اسپتال صرف ماں اور بچے کے علاج کے معاملات دیکھتا ہے، جہاں روزانہ 500 سے 800 مریض او پی ڈی کے لیے آتے ہیں جبکہ 100 سے زیادہ مریض داخل کیے جاتے ہیں۔
لل دید اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مظفر جان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "یہ وادی کا سب سے بڑا زچگی اسپتال ہے۔ اس وقت یہاں 750 بستروں کی گنجائش ہے اور نیا بلاک مکمل ہونے کے بعد مزید 108 بستر شامل کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس تقریباً 225 نرسیں ہیں اور ایک وقت میں 50 نرسیں ڈیوٹی پر ہوتی ہیں۔ یہاں نرس اور مریض کا تناسب 1:7 ہے، جو دیگر اداروں کے مقابلے میں بہتر ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ہر ماہ وادی کے دیگر اسپتالوں سے 600 سے 700 مریض لل دید اسپتال ریفر کیے جاتے ہیں۔ "اسپتال میں بستروں کا استعمال 350 سے زیادہ رہتا ہے اور روزانہ تقریباً 45 سیزیرین آپریشن کیے جاتے ہیں۔"
