ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں میڈیکل بورڈ مخصوص کے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر جانچ کے دائرے میں
جے کے بی او پی ای ای نےکپواڑہ ضلع کے تین، راجوری کےدو اور کشتواڑ کے ایک امیدوار کے داخلے اس وقت منسوخ کر دیے۔
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST
سری نگر: یونین کے زیر انتظام علاقے میں میڈیکل بورڈز کے ذریعہ جاری کردہ جعلی مخصوص سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایم بی بی ایس کے چھ امیدواروں کے داخلوں کی منسوخی کے بعد، جموں اور کشمیر بورڈ آف پروفیشنل داخلہ امتحانات (جے کے بی او پی ای ای) نے مخصوص افراد کے حقوق کے ایکٹ 0216 کے تحت میڈیکل بورڈ کی حفاظت اور امیدواروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
بی او پی ای ای نے 10 نومبر کو ضلع کپواڑہ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج، ہندوارہ میں ایم بی بی ایس کے چھ امیدواروں کے داخلے منسوخ کر دیے، کیونکہ ان کے مخصوص ہونے کے سرٹیفکیٹ جعلی پائے گئے تھے۔ ریزرویشن کے قواعد کے مطابق، مخصوص افراد کے لیے 4 فیصد کوٹہ مختص ہے۔
جے کے بی او پی ای ای نے کپواڑہ ضلع کے تین، راجوری کے دو اور کشتواڑ کے ایک امیدوار کے داخلے اس وقت منسوخ کر دیے جب مخصوص افراد نے ان کے سرٹیفکیٹس کی صداقت کے بارے میں شکایت کی۔ بعد ازاں، یہ نشستیں ان امیدواروں کو تفویض کر دی گئیں جو واقعی مخصوص ہیں۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ چھ امیدوار متعلقہ ضلعی بورڈ پر ڈاکٹروں کے پینل کو متاثر کرکے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم، سرکاری ایس ایم ایچ ایس ہسپتال، سری نگر کے اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ اور سکمز کی جانب سے امیدواروں کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد سرٹیفکیٹس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔
ایک ایسے امیدوار کے معاملے میں جس نے بصارت سے محرومی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھا تھا، ایس ایم ایچ ایس ہسپتال کے اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ نے اس کی بصری مخصوصی کی شرح صفر فیصد قرار دی۔ باقی پانچ امیدواروں کے معاملے میں جن میں سے ایک کا دوبارہ معائنہ سری نگر کے ایس کے آئی ایم ایس (سکمز) میں بورڈ کی جانب سے کیا گیا تھا مخصوصی کی سطح 40 فیصد (جو کہ مخصوصی کا معیاری پیمانہ ہے) سے کم پائی گئی۔
’رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز ایکٹ، 2016‘ کی دفعہ 2(r) کے تحت، کوئی ایسا شخص جس میں کسی مخصوص معذوری کی شرح چالیس فیصد سے کم ہو، وہ ’بینچ مارک ڈس ایبلٹی‘ رکھنے والے شخص کے زمرے میں نہیں آتا۔
بی او پی ای ای کے حکام نے بتایا کہ اس سال طبی نشستوں (میڈیکل سیٹوں) کے لیے کونسلنگ میں شامل ہونے والے 1,600 امیدواروں میں سے 64 نے معذوری کے سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ جموں و کشمیر بی او پی ای ای کے سیکرٹری، شبیر حسین کین نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا کہ "ان میں سے چھ امیدوار، جن کے داخلے منسوخ کر دیے گئے، معذوری کے جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔"
کین نے مزید کہا کہ بورڈ نے یہ معاملہ حکومت کے کمشنر/سیکرٹری، محکمہ صحت و طبی تعلیم کے سامنے اٹھایا ہے، اور درخواست کی ہے کہ مخصوص افراد کے حقوق سے متعلق ایکٹ، 2016 کی دفعہ 91 کے تحت امیدواروں کے خلاف کارروائی شروع کی جائے، اور متعلقہ چیف میڈیکل آفیسرز کے ذریعے جاری کردہ سرٹیفکیٹس کو باضابطہ طور پر منسوخ کیا جائے۔
رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز ایکٹ، 2016 کی دفعہ 91 کے تحت، وہ افراد جو ’معیاری مخصوصی‘ کے حامل اشخاص کے لیے مختص کسی بھی مراعات یا فائدے کو دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ دو سال تک کی قید، ایک لاکھ روپے تک جرمانے، یا دونوں سزاؤں کے مستوجب ہوں گے۔
کپواڑہ کے چیف میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر ظفر اکبر جو مخصوصی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے ذمہ دار ضلعی میڈیکل بورڈ کے سربراہ بھی ہیں نے ’ای ٹی وی بھارت‘ کو بتایا کہ اگر پینل کے ارکان جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے مرتکب پائے گئے تو وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔
کپواڑہ میڈیکل بورڈ نے تین غیر قانونی سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے۔ انہوں نے کہا، "میں دیکھوں گا کہ سرکاری ایس ایم ایچ ایس ہسپتال بورڈ کی طرف سے جعلی قرار دینے سے پہلے یہ سرٹیفکیٹس کیسے اور کیوں مستند جاری کیے گئے۔"
سی ایم او راجوری کے دفتر کے حکام، جنہوں نے ان میں سے دو سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک سرٹیفکیٹ 2022 میں جاری کی گئی تھی۔
کارکنوں کا قانونی کارروائی کا مطالبہ
سماجی کارکن اور معذور افراد کے حقوق کے لیے سرگرم جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ جعلی مخصوصی کے یہ چھ واقعات تو محض ایک بڑے مسئلے کا چھوٹا سا حصہ ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن پر نہ تو کوئی احتساب ہوا اور نہ ہی ان کی کوئی تحقیقات کی گئیں۔
ٹاک نے کہا نااہل امیدواروں کو جعلی اسناد جاری کی جا رہی ہیں، جن کی بدولت وہ پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کر لیتے ہیں اور سرکاری ملازمتیں بھی پا لیتے ہیں۔ ایسے معاملات میں قانونی کارروائی کا فقدان مسلسل برقرار ہے۔مخصوص افراد کے لیے ان معاملات کو آگے بڑھانا انتہائی کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ انہیں خاندان یا کسی ادارے کی معاونت کے بغیر وسائل حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،"۔
انہوں نے تجویز دی کہ بھرتی اور داخلے کے عمل کے دوران، مخصوص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے والے امیدواروں کی آزاد طبی جانچ ٹیموں کے ذریعے فوری طور پر، موقع پر ہی تصدیق کی جانی چاہیے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر مخصوص افراد میں سے حقداروں کو منصفانہ طور پر کوٹہ (مخصوص نشستیں) فراہم کیا جائے، تو ہمیں فلاحی اسکیموں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح مستحق افراد میرٹ کی بنیاد پر روزگار اور تعلیم کے مواقع حاصل کر سکیں گے، جس سے ان کی مشکلات میں کمی آئے گی۔"
جموں و کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن (مخصوص افراد کی تنظیم) کے ریاستی صدر، عبدالرشید بھٹ نے کہا کہ مخصوصی کے جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، حقیقی مخصوص طلباء کے حقوق اور ان کی زندگی کے خلاف ایک سنگین ناانصافی ہے۔
انہوں نے متعلقہ میڈیکل بورڈز اور ڈاکٹروں سے سوال کیا کہ کیا وہ ان شدید مشکلات اور قربانیوں پر غور کرتے ہیں جو حقیقی مخصوص طلباء اپنی تعلیم حاصل کرنے کے دوران برداشت کرتے ہیں؟
بھٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا جموں و کشمیر بھر میں مخصوص کے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کے معاملے پر سرکاری اداروں کی جانب سے غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کی جانی چاہئیں۔اگر ڈاکٹر یا میڈیکل بورڈ کے سربراہان جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے پائے جائیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔اگر اس معاملے پر فوری توجہ نہ دی گئی تو ایسوسی ایشن انصاف کے حصول اور معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر اتر آئے گی،“۔
مخصوص افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن، نصیر احمد نے کہا کہ میڈیکل بورڈز کی جانب سے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کے باعث مستحق امیدوار روزگار اور تعلیمی مواقع سے محروم رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، "کچھ لوگ نظام میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چار فیصد کوٹہ خاص طور پر مخصوص افراد کے لیے مختص ہے، لیکن نااہل افراد مسلسل اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔"