ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں برفباری کی پیش گوئی مکینیکل اینڈ ہاسپٹلز انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بھرپور تیاری
سڑکوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور برفباری کی صورت میں پہلے مرحلے میں ترجیحی سڑکوں کو صاف کیا جائے گا۔
Published : December 20, 2025 at 3:54 PM IST
پلوامہ : محکمہ موسمیات کی جانب سے برفباری کی پیش گوئی کے بعد مکینیکل اینڈ ہاسپٹلز انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پلوامہ (سب ڈویژن سیکنڈ اننت ناگ) نے ضلع پلوامہ، شوپیاں اور کولگام میں برف ہٹانے کی کارروائیوں کے لیے بھرپور تیاریاں مکمل کرلی ہیں۔ محکمہ کے مطابق جنوبی کشمیر کے اِن تینوں اضلاع میں مجموعی طور پر سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے مشینری اور عملہ پوری طرح الرٹ ہے۔
محکمہ نے تینوں اضلاع میں مجموعی طور پر آٹھ کنٹرول رومز قائم کیے ہیں جن میں پلوامہ میں تین (سنگرونی، ترال اور پلوامہ)، شوپیاں میں دو (کیلر اور شرمال) جبکہ کولگام میں تین کنٹرول روم (بارتھی پورہ ڈی ایچ پورہ، چاولگام اور والٹنگو ناڑکنڈ) شامل ہیں۔ محکمہ کو ضلع پلوامہ میں 848 کلو میٹر، ضلع شوپیاں میں 632 کلو میٹر اور ضلع کولگام میں 550 کلو میٹر سڑک سے برف ہٹانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے پلوامہ میں 21 مشینیں، شوپیاں میں 21 مشینیں جبکہ کولگام میں 25 مشینیں تعینات کی گئی ہیں۔
اس حوالے سے اے ای ای مکینیکل اینڈ ہاسپٹلز انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ عبدالرحمان نے بتایا کہ سڑکوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور برفباری کی صورت میں پہلے مرحلے میں ترجیحی سڑکوں کو صاف کیا جائے گا، جس کے بعد دیگر سڑکوں پر کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ برفباری کے دوران لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں اور سڑک رابطہ بحال رکھا جائے۔
اے ای ای عبدالرحمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گاڑیاں سڑکوں کے کنارے پارک نہ کریں اور نہ ہی تعمیراتی ساز و سامان سڑکوں پر ڈالیں، کیونکہ اس سے برف ہٹانے کی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ضلعی انتظامیہ پلوامہ نے بھی سخت سردیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عوامی سہولیات اور ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرلیے ہیں۔