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سری نگر میں فروخت ہونے والے گوشت پر معیار کی مہر ہوگی، حلال سرٹیفیکیشن اور مذبح خانے میں بیماریوں کی جانچ کی جائے گی، عمر عبداللہ
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ سہولت ڈیڑھ سال کے اندر مکمل ہونے کی توقع ہے۔
Published : August 20, 2026 at 7:10 PM IST
سری نگر:(جاوید احمد ڈار) سرینگر میں جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ سری نگر میں فروخت ہونے والے گوشت پر جلد ہی "مارکیٹ سے منظور شدہ مہر" ہوگی، تاکہ اس کے معیار اور حفظانِ صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ پیش رفت سری نگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کی جانب سے 31 کروڑ روپے کی لاگت والے طویل عرصے سے زیر التوا جدید مذبح خانے کے منصوبے کو دوبارہ شروع کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت ڈیڑھ سال کے اندر مکمل ہونے کی توقع ہے، جہاں بھیڑوں میں بیماریوں کی جانچ کی جائے گی اور گوشت صارفین تک پہنچنے سے قبل اسے حلال سرٹیفیکیشن بھی فراہم کیا جائے گا۔
وزیراعلیٰ نے کہا، "جب بھی سری نگر میں گوشت فروخت کیا جائے تو اس پر مارکیٹ سے منظور شدہ مہر ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ معیار کے مقررہ اصولوں پر پورا اترتا ہے۔" انہوں نے گوشت کی سپلائی کے پورے نظام میں حفظانِ صحت کے سخت اصولوں کی ضرورت پر زور دیا۔
حکام کے مطابق یہ مذبح خانے کا منصوبہ کئی برسوں سے تعطل کا شکار تھا، تاہم اب ایس ایم سی کی جانب سے اسے تیزی سے مکمل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس منصوبے سے وادی میں گوشت کی پروسیسنگ اور جانچ کی سہولیات کو جدید بنایا جائے گا۔
پاکستان کی جانب سے امریکی سفارت کار کو ان کی امریکی سفیر سے ملاقات کے بعد طلب کیے جانے سے متعلق سفارتی تنازع پر سوال کیے جانے پر وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ "پاکستان اور امریکہ کے درمیان" ہے۔ انہوں نے کہا، "مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا۔"
وزیراعلیٰ نے کانگریس پارٹی کی جانب سے اس معاملے پر کیے گئے تبصروں کے حوالے سے بھی لفظی جنگ میں الجھنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔