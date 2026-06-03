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رامبن: صفائی ملازمین کا اپنے دیرینہ مطالبات کے لیے احتجاج
ملازمین کا مطالبہ ہے جو کارکنان سات سال یا اس سے زیادہ عرصہ سے ملازمت کر رہے ہیں، انہیں مستقل کیا جائے۔
Published : June 3, 2026 at 6:12 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع ہیڈکوارٹر رامبن میں صفائی ملازمین کی جاری ہڑتال کے باعث شہر اور اس کے اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہر طرف پھیلی گندگی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ صفائی ملازمین کے کام پر حاضر نہ ہونے کے سبب اسکولوں، عوامی مقامات، سڑکوں، راستوں اور گلی کوچوں میں بھی صفائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور گندگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے محکمہ میں عارضی ملازمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور شہروں و بستیوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے یومیہ مزدوری پر اپنے اہلِ خانہ کا گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔
ملازمین نے جموں و کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جن کارکنوں نے سات سال یا اس سے زیادہ عرصہ ملازمت مکمل کر لیا ہے، انہیں فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن ہر بار انہیں 10 سے 15 دن کا وقت دے کر معاملہ ٹال دیا جاتا ہے۔
دریں اثنا، کانگریس کے سینئر رہنما اور این ایس یو آئی (NSUI )کے سابق فومی صدر فیروز احمد خان نے صفائی ملازمین کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملازمین کئی برسوں سے محض 300 روپے یومیہ اجرت پر کام کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں اس رقم سے گزر بسر کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ملازمین کے جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے اور اعلیٰ حکام کو ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ ملازمین کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔
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