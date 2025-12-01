ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کا داخلہ، سنگھرش سمیتی نے کیا 2008 طرز پر احتجاج کا انتباہ
ایم بی بی ایس داخلوں میں مبینہ ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے سنگھرش سمیتی نے 2008 جیسی بم بم بھولے تحریک کا انتباہ کیا۔
جموں (محمد اشرف گنائی): ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر جموں کی ہندو تنظیموں کی جانب سے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ ’’شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘‘ کے رہنماؤں نے پیر کو جموں کے گیتا بھون میں پریس کانفرنس کے دوران خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہ کیے گئے تو 2008 کے مانند ’’بم بم بھولے طرز کی تحریک‘‘ شروع کی جائے گی۔
پریس کانفرنس کے دوران رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس میں ایم بی بی ایس داخلوں کے سلسلے میں مجموعی طور پر ’’ناانصافی‘‘ کی گئی ہے اور ’’ادارے کے خلاف ایک منظم سازش‘‘ رچی جا رہی ہے۔
یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ویشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے پہلی بیچ میں 50 میں سے 42 نشستیں مسلم طلبہ کو الاٹ ہونے کی خبر سامنے آئی۔ جس کے بعد جموں میں دایاں بازوں جماعتوں نے شدید اعتراض ظاہر کرتے ہوئے احتجاجی جلوس بھی برآمد کیے۔ احتجاج کو منظم بنانے کی غرض سے چند روز قبل ہی ’’ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘‘ نامی تنظیم معرض وجود میں لائی گئی۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ’تعلیم میں مذہبی کے نام پر سیاست‘ الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’داخلے میرٹ کی بنیاد پر دئے گئے نہ کہ مذہب دیکھ کر۔‘‘
پیر کو پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم طبقے کے طلبہ کی اتنی بڑی تعداد میں داخلوں سے شردھالوؤں کے ذہنوں میں سنگین سوالات پیدا ہوئے ہیں۔
سنگھرش سمیتی کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ’’یہ صورتحال صاف ظاہر کرتی ہے کہ سرکاری نظام کے ذریعے ایک ہندو ادارے میں داخلہ دے کر اس میں دراندازی کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ میڈیکل کالج کروڑوں ہندو عقیدت مندوں کے عطیات سے چل رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان ہی عطیات سے ایسے ڈاکٹر تیار کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق کشمیر کی ایک مخصوص کمیونٹی سے ہے۔‘‘
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس بیان پر بھی شدید تنقید کی کہ ’’داخلوں کا معیار مذہبی شناخت نہیں بلکہ میرٹ ہونا چاہیے۔‘‘ اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ ’’اگر میرٹ ہی معیار ہے تو یہ اصول مسلم اداروں پر بھی لاگو ہونا چاہیے تھا، بالخصوص بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں جہاں مکمل ریزرویشن مسلم طلبہ کیلئے مختص ہے۔ مگر ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے اصول جان بوجھ کر کمزور کیے گئے تاکہ اکثریتی کمیونٹی کو فائدہ مل سکے اور اقلیتی ہندو طلبہ کو ان کا حق نہ مل پائے۔‘‘
یاد رہے کہ چند روز قبل بی جے پی سمیت متعدد ہندو تنظیموں نے ’’داخلہ فہرست کو فوری طور پر منسوخ‘‘ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی نے لیڈران نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اس حوالہ سے میمورنڈم بھی پیش کیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ داخلہ پالیسی میں ترمیم کی جائے: ’’داخلے ہندو طلبہ تک محدود کیے جائیں اور اگر ممکن ہو تو پورا عمل نیشنل میڈیکل کمیشن کے ذریعہ کروایا جائے۔‘‘
پریس کانفرنس کی صدارت کرنل (ریٹائرڈ) سکھبیر سنگھ مانکوٹیا نے کی، جبکہ متعدد سادھو سنت اور سنت سماج کے نمائندگان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ان تمام رہنماؤں نے مشترکہ طور پر متنبہ کیا کہ ’’اگر ناانصافی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ایک بڑی عوامی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔‘‘
