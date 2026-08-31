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کشمیر میں انٹرن ڈاکٹروں کا احتجاج، ماہانہ وظیفہ میں اضافہ کا مطالبہ
احتجاج کر رہے انٹرن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارہ ہزار تین سو روپے ماہانہ ناکافی ہے۔
Published : August 31, 2026 at 3:39 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) : گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال (جی ایم سی) بارہمولہ میں ایم بی بی ایس (MBBS) انٹرن نے احتجاج کرتے ہوئے ماہانہ وظیفہ بڑھائے جانے کی مانگ کی۔ احتجاج کر رہے انٹرن ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں جو ماہانہ وظیفہ مل رہا ہے وہ انتہائی کم ہے اور رات و دن ایمرجنسی میں کام کرنے کے عوض دیے جانے والا معاوضہ ناکافی ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال میں جمع ہوئے انٹرن ڈاکٹروں نے احتجاج کے دوران کہا کہ گزشتہ برسوں سے انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ احتجاج کر رہے ایک انٹرں نے بتایا کہ انہیں ہر ماہ صرف بارہ ہزار تین سو روپے دیے جاتے ہیں جو کافی کم ہے۔
ہم ملک کی دیگر ریاستوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک انٹرن ڈاکٹر کو بیس سے تیس ہزار روپے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے جبکہ جموں کشمیر میں کام کر رہے ڈاکٹروں کو سب سے کم وظیفہ دیا جاتا ہے۔ احتجاج کر رہے انٹرن ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ متعلقہ حکام کے ساتھ اس بارے میں بات کی تاہم زمینی سطح پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی۔ "اس وقت ہماری فائل فائنانس ڈپارٹمنٹ میں دھول چاٹ رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ جی ایم سی بارہمولہ میں وادی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ایم بی بی ایس انٹرن ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن موجودہ مہنگائی کے دور میں 12 ہزار 300 روپے ماہانہ وظیفے سے انہیں اپنے اخراجات پورے کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔
احتجاج کر رہے ایک انٹرن ڈاکٹر نے کہا کہ انٹرن شپ کے دوران انہیں اکثر اپنے گھر والوں سے مالی مدد لینا پڑتی ہے۔ "ہمیں آج بھی اپنے گھر والوں کو فون کرکے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پیسے بھیجو، کیونکہ جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔" احتجاجیوں نے بتایا کہ بیشتر انٹرن ڈاکٹر اپنے گھروں سے دور رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہیں گھر والوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے پہلے انہیں 25 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم یہ وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا۔
احتجاج کر رہے ڈاکٹروں نے کہا کہ ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کرنے میں تقریباً چار سال لگتے ہیں اور اس دوران طلبہ اور ان کے خاندانوں کو بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی محنت اور اخراجات کے باوجود انٹرن ڈاکٹروں کے مسائل پر حکومت کی جانب سے خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
اس دوران ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی ایم سی بارہمولہ میں وادی کے مختلف علاقوں سے آنے والے انٹرن ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اور موجودہ کم وظیفے میں ان کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انٹرن ڈاکٹروں کے جائز مطالبے پر فوری توجہ دی جائے اور ماہانہ وظیفے میں مناسب اضافہ کیا جائے تاکہ انہیں درپیش مالی مشکلات کا ازالہ ہوسکے۔
اننت ناگ میں انٹرن ڈاکٹروں نے کیا احتجاج
اننت ناگ (میر اشفاق) : گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے انٹرن ڈاکٹروں نے بھی پیر کے روز ماہانہ اسٹائپنڈ میں اضافے کے مطالبے کو لے کر احتجاج کیا اور حکومت سے اس معاملے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔
احتجاج کرنے والے انٹرن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں میڈیکل انٹرنز کو اس وقت ماہانہ 12,300 روپے اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے، جو ملک کی کئی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ان کے مطابق وہ انٹرن شپ کے دوران اسپتالوں کے ایمرجنسی رومز، او پی ڈی اور مختلف وارڈز میں مریضوں کی دیکھ بھال سمیت اہم طبی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، تاہم موجودہ اسٹائپنڈ ان کے کام کے بوجھ، ذمہ داریوں اور موجودہ مہنگائی کے تناسب سے ناکافی ہے۔
انٹرنز کا کہنا تھا کہ اسٹائپنڈ میں اضافے کا مطالبہ گزشتہ کئی برس سے زیرِ التوا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے بھی 2023 میں موجودہ 12,300 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ کو بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کی سفارش کی تھی، تاہم اس سفارش پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوسکا۔
جموں و کشمیر میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جی کے ایم ایس اے) کے میڈیا کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد عاقب جاوید کے مطابق، اسٹائپنڈ میں جنوری 2019 کے بعد سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، جبکہ اس دوران رہائش، خوراک اور سفری اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنز کا مطالبہ محض مالی فوائد میں اضافے تک محدود نہیں بلکہ ان کی خدمات، طبی ذمہ داریوں، کام کے بوجھ اور موجودہ مہنگائی کے تناسب سے مناسب معاوضے کا ہے۔
ایسوسی ایشن کے مطابق اسٹائپنڈ میں اضافے کے مطالبے پر حکومت کے ساتھ متعدد مرتبہ بات چیت کی گئی۔ انٹرنز کے وفود نے اکتوبر 2024 میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی، جبکہ مئی 2025 میں نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا۔ رواں سال مئی میں ان کے نمائندوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے بھی معاملے میں براہِ راست مداخلت کی اپیل کی، تاہم ان کے مطابق تاحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔
انٹرنز کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے فروری 2026 میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران 2023 میں قائم کمیٹی کی اسٹائپنڈ میں اضافے سے متعلق سفارش کا باضابطہ طور پر اعتراف بھی کیا، تاہم متعدد محکمانہ جائزوں کے باوجود معاملہ اب بھی محکمہ خزانہ میں زیرِ التوا ہے۔
جموں و کشمیر میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق جموں و کشمیر بھر کے میڈیکل انٹرنز نے اس معاملے پر مشترکہ طور پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ 31 اگست سے تمام ایم بی بی ایس انٹرنز اسٹائپنڈ کے مسئلے کے حل اور مطالبے پر ٹھوس کارروائی ہونے تک ڈیوٹی سے غیر حاضر رہیں گے۔
میڈیکل انٹرنز نے جموں و کشمیر اور ملک کی دیگر ریاستوں میں دیے جانے والے اسٹائپنڈ میں نمایاں فرق کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ان کے مطابق اوڈیشہ میں میڈیکل انٹرنز کو ماہانہ تقریباً 44,319 روپے، مغربی بنگال میں 43,099 روپے، جبکہ اتر پردیش اور پنجاب میں کم از کم 25,000 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے۔
انٹرنز کا کہنا ہے کہ لازمی انٹرن شپ کے دوران وہ طویل اوقات تک اسپتالوں میں خدمات انجام دیتے ہیں اور مریضوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے موجودہ اسٹائپنڈ ان کی ذمہ داریوں اور خدمات کی مناسب عکاسی نہیں کرتا۔
احتجاج کرنے والے انٹرن ڈاکٹروں نے وزیر صحت و طبی تعلیم سے اپیل کی کہ وہ معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے جموں و کشمیر کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں کے انٹرنز کے لیے ماہانہ 25,000 روپے اسٹائپنڈ کا سرکاری حکم نامہ جاری کریں۔
انٹرنز نے اسٹائپنڈ میں اضافے کے عمل کو شفاف بنانے، اضافے کا بوجھ میڈیکل طلبہ کی فیس میں اضافے کے ذریعے نہ ڈالنے اور مستقبل میں اسٹائپنڈ کا باقاعدہ وقفے وقفے سے جائزہ لینے کے لیے مستقل نظام وضع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ان کے مطالبے پر مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔
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