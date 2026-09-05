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ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کی ہڑتال میں شدت، میڈیکل کالجوں کے حکام نے احتجاج ختم کرا نے کی دی دھمکی
حکومت اور احتجاج کرنے والے طلباء کے درمیان کچھ غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 4:40 PM IST
جموں: (عامر تانترے) ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرن طلباء کا احتجاج چھٹے دن بھی جاری ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت بے نتیجہ رہی۔ جس کے بعد انہوں نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں تحریری یقین دہانی کرائے کہ ایک ماہ کے اندر ان کے وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
دریں اثنا، کچھ انٹرن طلباء نے الزام لگایا ہے کہ انہیں ان کے کالج انتظامیہ کی طرف سے ہڑتال ختم کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال متاثر ہو رہی ہے۔
جموں و کشمیر میں تمام ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرن شپ طلباء اپنے ماہانہ وظیفہ کو 12,000 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پچھلے سات سالوں سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ایم بی بی ایس انٹرن شپ کے طالب علم ڈاکٹر عمر نے کہا، "ہمیں مہنگائی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف 12 ہزار روپے ملتے ہیں۔ ہم نے حکومت کے اپنے وظیفہ میں اضافے کے بارے میں بہت سنا ہے، اور کل وزیر صحت سکینہ ایتو نے زبانی طور پر کہا کہ ہم حکومت سے ایک ماہ میں تحریری طور پر معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ماہ کے اندر وظیفہ بڑھا کر 30,000 روپئے کر دیا جائے گا۔
حکومت اور احتجاج کرنے والے طلباء کے درمیان کچھ غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔
ڈاکٹر عمر نے کہا، "وزیراعلیٰ کے مشیر اور دیگر نے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے کچھ لوگوں کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور ہم مثبت نتائج کے لیے پرامید ہیں۔ لیکن ہم صرف اس صورت میں متفق ہوں گے جب ہمیں تحریری یقین دہانیاں موصول ہوں گی۔
حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے انٹرن طلبہ کی ایک رابطہ کمیٹی پہلے ہی سری نگر میں موجود ہے، لیکن تمام میڈیکل کالجوں کے طلبہ بھی کسی حل تک پہنچنے کے لیے کالج انتظامیہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہفتہ کو جب انٹرن طلباء جی ایم سی جموں کے شعبہ بیرونی مریضوں کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان کے کچھ نمائندے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش گپتا سے ملاقات کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا ہم جی ایم سی کے پرنسپل اور دیگر عملے کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جائز مطالبات میں ہمارے ساتھ تعاون اور یکجہتی کی۔
دریں اثنا، طلباء کی ہڑتال سے باہر کے علاقوں میں جی ایم سی میں مریضوں کی دیکھ بھال متاثر ہو رہی ہے اور ان کالجوں میں فیکلٹی اور دیگر ڈاکٹروں پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ چنانچہ کچھ انٹرن طلباء نے الزام لگایا کہ کالج انتظامیہ انہیں ہڑتال ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔
جی ایم سی کٹھوعہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کچھ پروفیسر ہمارے پاس آئے اور ہڑتال ختم نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔
دریں اثناء احتجاج کرنے والے انٹرن طلباء کو میرواعظ مولوی عمر فاروق کی حمایت حاصل ہے۔ایکس پر ایک پوسٹ میں میرواعظ نے لکھا جموں و کشمیر میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے خدشات کو سنجیدگی کے ساتھ فوری طور پر دور کیا جانا چاہیے۔ 12,300 روپئے کا وظیفہ ان نوجوان ڈاکٹروں کے لیے واضح طور پر ناکافی ہے جو لمبی شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور اہم طبی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی پہلے ہی اضافے کی سفارش کر چکی ہے، اس لیے اتنی تاخیر کا جواز نہیں کہا جا سکتا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ انٹرنز سے بات کرے، ان کے جائز مطالبات پر منصفانہ اور فوری کارروائی کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں خلل نہ پڑے۔
بی جے پی کے دو ایم ایل اے دیویندر منیال اور اروند گپتا بھی جی ایم سی جموں کے او پی ڈی کے باہر احتجاجی طلباء کے ساتھ شامل ہوئے اور انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
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