وادی گریز میں تازہ برفباری، مئی میں لوٹ آیا سردیوں کا موسم

شمالی کشمیر کے گریز اور تلیل کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری سے سردی میں اضافہ ہوا ہے۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 21, 2026 at 12:56 PM IST

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں وادی گریز کے بالائی علاقوں میں جمعرات کو تازہ برفباری ہوئی، جس کے بعد علاقے میں ایک بار پھر سردیوں جیسا موسم لوٹ آیا۔ مئی کے آخری عشرے میں ہوئی اس برفباری نے لوگوں کو حیران کر دیا۔

ادھر، وادی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں، خاص طور پر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب تلیل علاقے میں رات بھر برف باری ہوئی، جس کی وجہ سے پہاڑی ڈھلوانیں، سڑکوں کے کنارے اور رہائشی علاقے تازہ برف کی سفید چادر سے ڈھک گئے ہیں۔

مقامی لوگوں نے بتایا کہ برفباری رات دیر گئے شروع ہوئی اور صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہی۔ حالیہ دنوں میں موسم نسبتاً گرم تھا، اس لیے اچانک موسم بدلنے سے لوگ کافی حیران ہیں۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ مئی کے آخر میں اس طرح کی برفباری وادی میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ موسم کی اس اچانک تبدیلی سے علاقے میں درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی آئی۔ اگرچہ فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا رکاوٹ کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم بعض بالائی علاقوں میں آمد و رفت سست پڑ گئی ہے اور پہاڑی راستوں پر حدِ نگاہ بھی کم ہوگئی ہے۔

محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر خاص کر وادی میں ہفتہ تک وقفے وقفے سے بارش اور گرج چمک کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ بعض بالائی علاقوں میں مزید برفباری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔

