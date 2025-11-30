ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مولانا محمود مدنی ملک میں منافرت پھیلا رہے ہیں، کس کے خلاف جہاد کریں گے؟ بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکرکی تنقید
مولانا اسعد مدنی کو بی جے پی نے نشانہ بنایا ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی نے مدنی کے بیان پر سخت تنقید کی ہے۔
Published : November 30, 2025 at 8:22 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جمعیت علماء ہند کے مولانا اسعد مدنی کے اس بیان کی شدید الفاظ میں نکتہ چینی کی ہے جس میں مدنی نے کہا ہے کہ "جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا"۔
اس حوالے سے بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے اتوار کو جنوبی کشمیر کے ترال میں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مدنی کس کے خلاف جہاد کریں گے؟ کیونکہ بی جے پی نے ملک میں سب کا ساتھ سب کا وشواس کے تحت کام کیا ہے اور مودی جی کی زیر قیادت سرکار نے تمام طبقہ جات کی مجموعی ترقی کے لیے کام کیا ہے اور جو لوگ ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے یا دہشت گردوں کی بولی بولتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے۔
بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے مزید کہا کہ، کیونکہ ملک دشمن عناصر کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی رعایت سے کام نہیں لیا جائے گا۔
الطاف ٹھاکر نے مزید کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ہمیشہ ملک کی مجموعی آبادی کی بات کی ہے اور مذاہب میں تفریق کیے بغیر ملک کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور اب جن طاقتوں کو اس میں خرابی نظر آتی ہے وہ ان کے زہنیت کی عکاس ہے
واضح رہے کہ اسد مدنی کے بیان پر پورے ملک میں سیاسی ماحول کافی گرم ہے۔
یہ بھی پڑھیں: