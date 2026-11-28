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میری ذات کے خلاف افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے: مولانا عبدالرشید داؤدی
وندے ماترم سےمتعلق ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کےبعد بعض حلقوں کی جانب سے مولانا عبدالرشید داؤدی کی شخصیت کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 10:56 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): معروف مذہبی شخصیت مولانا عبدالرشید داؤدی نے کہا ہے کہ ان کی ذات کے خلاف مبینہ طور پر افواہیں پھیلانے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حقائق جانے بغیر ان کے خلاف من گھڑت الزامات عائد کرے یا اپنی طرف سے فتوے جاری کرے۔
مولانا عبدالرشید داؤدی نے آج اننت ناگ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں وندے ماترم سے متعلق ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے ان کی شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس واقعے کو لے کر مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں جس صورتحال کو دکھایا گیا ہے، اس دوران وہ احتراماً وہاں کھڑے رہے تھے، لیکن اس عمل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بھی شخص اس واقعے کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف اپنی مرضی سے فتویٰ جاری کرنے لگے یا ان کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔
مولانا داؤدی نے کہا کہ اگر کسی کو ان کے کسی عمل پر دینی اعتراض ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دینی اصولوں کے مطابق اپنا مؤقف پیش کرے، سامنے آئے اور دلیل کے ساتھ بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاملے پر رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی اصل حقیقت اور پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ دانستہ طور پر ان کی شخصیت کو متنازع بنانے اور عوام کے درمیان ان کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اس معاملے کی مکمل حقیقت اور پس منظر کا علم نہیں ہے۔ ایسے عناصر کو چاہیے کہ وہ بے بنیاد الزامات اور افواہوں سے گریز کریں۔
مولانا عبدالرشید داؤدی نے اپنے مؤقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اگر کوئی حقیقی شکایت یا دینی اعتراض موجود ہے تو اسے کھلے عام اور مناسب فورم پر پیش کیا جانا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع کے ذریعے ان کی کردار کشی کی جائے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ان کی ذات کو بدنام کرنے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے کی کوششوں کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ایسے افراد کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی ہونی چاہیے۔
پریس کانفرنس کے دوران مولانا عبدالرشید داؤدی نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی معاملات کو سنجیدگی، ذمہ داری اور باہمی احترام کے ساتھ زیر بحث لایا جانا چاہیے اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حقائق کی تصدیق کیے بغیر کسی دوسرے کے خلاف الزامات لگائے یا عوام میں نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرے۔