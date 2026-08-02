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کولگام میں نہتے غیر ریاستی مزدورں کی ہلاکتیں قابل مذمت: مولانا عبدالرشید داؤدی
مولانا عبدالرشید داؤدی نے کہا کہ اسلام کسی بھی نہتے شہری کے قتل کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔
Published : August 2, 2026 at 7:32 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں بندوق برداروں کے ہاتھوں دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کی جہاں تمام سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی ہے، وہیں مذہبی علما کی جانب سے بھی اس بہیمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔
اس حوالے سے وادیِ کشمیر کے نامور عالمِ دین اور تحریکِ صوتُ الاولیاء کے امیرِ اعلیٰ مولانا عبدالرشید داؤدی نے ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان بہیمانہ ہلاکتوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام امن کا پیامبر ہے اور اسلام کسی بھی نہتے شہری کے قتل کو قطعی حرام قرار دیتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سکیورٹی اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسی وارداتوں کو کون لوگ انجام دیتے ہیں، تاکہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ مولانا عبدالرشید داؤدی نے مزید کہا کہ اسلام نے ہمیشہ امن، سلامتی اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، اس لیے معصوم شہریوں کی ہلاکت دراصل انسانیت کا قتل ہے۔
اس سے قبل موصوف نے 'عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس' کے موضوع پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پیارے آقا کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے میں ہی مسلمانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنا حرزِ جاں بنانا چاہیے۔ اس کانفرنس میں جن دیگر علمائے کرام نے شرکت کی ان میں مولانا غلام نبی صدیقی، مولانا بلال احمد کمار، اور مولانا فردوس رضا قادری کے نام قابلِ ذکر ہیں۔