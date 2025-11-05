کشمیر اور جموں کو جوڑنے والا ’متی گاؤرن‘ بازار، تہذیب و تجارت کا سنگم

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر اور جموں کو جوڑنے والا ’متی گاؤرن‘ بازار، تہذیب و تجارت کا سنگم
برفباری کے دوان علاقے کا زمینی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لوگ ٹنل کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 5, 2025 at 4:16 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): کشمیر کی دلکش وادیوں اور جموں کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک ایسا مقام واقع ہے جو صدیوں سے انسانوں کے درمیان رابطے، تجارت و ثقافت اور عزم و ہمت کی زندہ مثال ہے۔ ضلع اننت ناگ کے اس خطے کو ’’متی گاؤرن‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
کشمیر کی حسین وادیوں میں واقع متی گاؤرن مارکیٹ صرف ایک عام بازار ہی نہیں بلکہ یہ وادی کے دُور دراز علاقوں کے لیے زندگی کی ایک اہم رگِ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بازار کوکرناگ کے برنگ حصہ کےکنارے پر پیر پنچال پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ متی گاؤرن گرمائی دارالحکومت سرینگر سے 109 جبکہ صدر مقام اننت ناگ سے 51 کلو میٹر کی دوری پر واقع ہے۔
صدیوں سے یہ مقام نہ صرف اہل کشمیر، بلکہ پڑوسی صوبے جموں کے پسماندہ اور دشوار گزار علاقوں، مڈواہ اور واڈون کے لوگوں کے لیے تجارت اور ضروریات زندگی کی فراہمی کا اہم مرکز رہا ہے۔
متی گاؤرن آج بھی ایک تاریخی سنگم کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ماضی کی قربانیاں، حال کی جدوجہد، اور مستقبل کی اُمیدیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو نہ صرف کشمیر اور جموں کے خطوں کو جوڑتا ہے بلکہ انسان کے عزم و استقلال کی بھی علامت ہے۔ وادی کشمیر کے جنوبی کنارے پر واقع متی گاؤرن مارکیٹ آج بھی دو تاریخی خطوں، کشمیر اور جموں کے خطہ چناب، کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مرگن ٹاپ، ژُہر ناگ، فامبر نالہ، انشن، مڑواہ، واڑون جیسے خوبصورت اور دلدادہ سیاحتی مقامات کو رسائی حاصل ہے۔
تاریخی پس منظر اور دشوار گزار سفر
ماضی میں مڑواہ واڑون کے لوگوں کے لئے متی گاورن تک رسائی ایک نہایت خطرناک اور کٹھن سفر ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سطح سمندر سے 14000 فٹ کی بلندی پر واقع مرگن ٹاپ کے خطرناک راستوں کو پیدل عبور کرنا پڑتا تھا۔ یہی مرگن ٹاپ اپنے دشوار گزار پہاڑی راستوں اور جان لیوا برفانی تودوں کی وجہ سے ’دی ویلی آف ڈیتھ‘ (موت کی وادی) کے نام سے مشہور تھا۔ اُس زمانے میں یہ سفر نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والا بلکہ جان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہوتا تھا۔
’جب یہاں تک رسائی کا کوئی انتظام نہیں تھا‘
اسی (80) سالہ مقامی بزرگ غلام محمد آخون دور بچپن کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ’’زمانہ قدیم سے ہمارا علاقہ جموں صوبہ کے مڑواہ، واڑون (کشتواڑ) اور کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا درمیانی تجارتی مرکز رہا ہے۔ اُس وقت نہ کوئی سڑک تھی اور نہ سواری۔ ہم اپنے کاندھوں پر اشیائے ضروریہ لاد کر پُر خطر مرگن ٹاپ عبور کرتے تھے۔‘‘
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا: ’’ہم یہاں سے چاول، آٹا، سبزیاں، تیل اور دیگر ضروری سامان لے کر مڑواہ، واڑون پہنچاتے تھے، اور وہاں سے راجما اور مکئی کو متی گاؤرن واپس لاتے تھے۔ دکاندار اس وقت ایک سے ڈیڑھ روپیہ مزدوری دیا کرتے تھے۔‘‘
غلام محمد کے مطابق، اُس زمانے میں اکثر لوگ مرگن ٹاپ کے خطرناک راستوں میں برفباری اور طوفانوں کے باعث پھنس جاتے تھے، حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں جب گھوڑوں کو آمدورفت کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تب سفر میں کچھ سہولت آئی۔ آج رابطہ سڑک کے ذریعہ رسائی آسان بن گئی ہے لیکن موسم سرما میں برفباری کے بعد مڑواہ واڑون کا رابطہ چھ ماہ تک منقطع ہو جا تا ہے ۔
بہتری کے باوجود مشکلات برقرار
اگرچہ حالیہ برسوں میں سڑکوں کی حالت میں کچھ بہتری آئی ہے، مگر متی گاورن اور اس سے منسلک علاقوں میں اب بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جب برف باری مرگن ٹاپ کو بند کر دیتی ہے، تو مڑواہ واڑون کے علاقے تقریباً چھ ماہ تک باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اس دوران لوگوں کو اپنی روزمرہ ضروریات، خوراک، ادویات، اور ایندھن جیسی اشیاء پہلے ہی سے جمع کرنا پڑتی ہیں تاکہ برف باری کے دوران کسی قسم کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ترقیاتی کام اور موجودہ مسائل
مقامی آبادی طویل عرصے سے مرگن ٹاپ کے نشیب علاقے سے ایک سرنگ (ٹنل) کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاکہ سال بھر آمدورفت ممکن ہو سکے۔ ایسی سرنگ نہ صرف لوگوں کو سخت موسمی حالات میں محفوظ سفر کی سہولت فراہم کرے گی بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ اسی کے ساتھ عوام یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ حکومت اس علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے اقدامات کرے۔
سرما میں مشکلات
حاجی عبدلرشید آخون نامی ایک مقامی دکاندار نے بھی بتایا کہ ماضی میں وہ دکانداروں کا سامان کاندھوں پر اٹھا کر مڑواہ واڑون پہنچانے کا کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ مزدوری ان کے علاقہ کا واحد پیشہ تھا، کڑی محنت اور مشقت کے بعد انہوں نے متی گاؤرن میں اپنی دکان قائم کی، آج کے سیزن میں مڑواہ واڑون کے لوگ یہاں سے اشیائے ضروری کا بھاری اسٹاک خریدتے ہیں اور اسے سرما کے چھہ مہینے تک اسٹاک کر لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ علاقہ میں سرما کے دوران بجلی کا فقدان رہتا ہے وہیں سڑکوں کی حالت خستہ ہے۔ گرمیوں میں صرف ہلکی گاڑیاں اس سڑک پر چل سکتی ہیں، مگر یہ سفر بھی خطرناک موڑوں اور کچی سڑکوں کے باعث بہت مشکل ہوتا ہے۔جبکہ موسم سرما میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی ہے۔
مقامی بزرگ غلام نبی آخون نے بتایا کہ متی گاؤرن زمانہ قدیم سے ہی دو خطوں کے درمیان اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچپن سے ان کا واسطہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے اس مارکیٹ میں پہلے ہوٹل کا کام شروع کیا، انہیں یاد ہے کہ مختلف محکموں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین ان کے ہوٹل میں قیام و طعام کرتے تھے۔ صبح سویرے دشوار گزار مرگن ٹاپ کے راستے کو عبور کرنے کے بعد مڑواہ واڑون میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے تھے۔
سیاحتی سرگرمیاں
آخون نے مزید کہا کہ سیاحتی اعتبار سے یہ آر پار کا سارا علاقہ کافی زرخیز ہے لیکن سرکار کی عدم توجہی کی وجہ سے نہ سڑک رابطہ صحیح ہے اور نہ ہی یہاں سیاحت کو فروغ دیا جارہا ہے۔
الیکٹرانکس کی دکان چلانے والے بلال احمد کا کہنا ہے کہ وہ متی گاؤرن مارکیٹ میں گزشتہ 25 سالوں سے اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہونے کے باوجود علاقہ ٹورازم کے نقشہ پر نہیں ہے۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی ان کا کام کافی کم ہوجاتا ہے، کیونکہ علاقہ میں بجلی اور سڑکوں کا نظام کافی خستہ ہے ،سرکار سے اپیل ہے کہ علاقہ کی جانب دھیان دیا جائے۔
بلال احمد نامی ایک اور مقامی نوجوان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہمارا علاقہ متی گاؤرن صرف تجارت کا مرکز نہیں، بلکہ ایک مخلوط ثقافت رکھنے والی سرزمین ہے۔ یہاں مختلف روایات، زبانیں اور رہن سہن ایک دوسرے میں گھلے ملے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت سے ہمارے خاندانوں کو سنبھالا۔ ان کے کندھوں پر آج بھی وہ نشان ہیں جن سے وہ دو وقت کی روٹی کماتے تھے۔‘‘
سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ
بلال کا مزید کہنا ہے کہ آج آر پار ٹریفک تو ہے، جو اچھی بات ہے، مگر گھوڑے والوں کا روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے۔کبھی یہاں ملکی و غیر ملکی سیاح ٹریکنگ کے لئے آتے تھے، مگر اب حکومت کی عدم توجہی سے سیاحت دم توڑ چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت یہاں سیاحت کو فروغ دے، تاکہ روزگار کے دروازے دوبارہ کھل سکیں۔
ماہرین کے تاثرات
محقق راؤ فرمان علی کے مطابق متی گاؤرن صرف ایک بازار نہیں بلکہ ایک قدیم تہذیب کا مرکز ہے جہاں تجارت، ثقافت اور محنت کی کہانیاں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ یہ علاقہ کئی خوبصورت وادیوں پر مشتمل ہے اور ماضی میں غیر ملکی سیاحوں کی پسندیدہ منزل رہا ہے۔ 1947 سے پہلے یورپی جغرافیہ دانوں اور سیاحوں نے ان وادیوں کو دریافت کیا ہے اور ان علاقوں کے لوگوں کے مشکلات کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہاں کافی تبدیلیاں آئیں۔
فرمان علی نے مزید کہا کہ سڑک رابطہ ہونے کے باوجود مقامی لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہاں ایڈونچر ٹورِزم کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت کے تحفظ پر بھی توجہ دی جائے۔ برنگی کے بالائی علاقے، خاص طور پر مڑواہ اور واڑون، متی گاؤرن مارکیٹ سے جڑے ہیں، اس لیے اس مارکیٹ کو ترقی دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ سڑک کو وسعت دینے کے بعد مرگن ٹاپ کو موت کی وادی کہنے کا تاثر بھی آہستہ آہستہ ختم ہورہا ہے۔
سینئر صحافی ایس طارق نے کہا کہ ان پہاڑی علاقوں کی ثقافتی اہمیت بہت زیادہ ہے، بزرگوں کی دلچسپ کہانیوں کے پیچھے درد بھری داستاں بھی موجود ہے۔ اہم ہونے کے باوجود آج بھی یہاں کے لوگ سہولیات سے محروم ہیں، خاص طور پر سردیوں میں رابطہ منقطع ہونے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کو مڑواہ اور واڑون کو سال بھر قابل آمدورفت بنانے کے لیے ٹنل کی تعمیر پر فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ تجارت، رابطہ اور سیاحت کو فروغ مل سکے۔
یہ بھی پڑھیں: