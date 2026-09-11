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اننت ناگ میں 250 بستروں پر مشتمل 86 کروڑ کا زچہ بچہ اسپتال منصوبہ تعطل کا شکار
شیر باغ میں قائم موجودہ زچہ بچہ اسپتال ایک خستہ حال عمارت میں انتہائی گنجان علاقے میں کام کر رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 8:01 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): م اننت ناگ کے جنگلات منڈی میں مجوزہ 250 بستروں پر مشتمل زچہ بچہ اسپتال (ایم سی سی ایچ ) کا منصوبہ رواں سال بجٹ اجلاس میں حکومت کی جانب سے 86 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے باوجود تاحال تعمیراتی مرحلے میں داخل نہیں ہوسکا ہے، جس پر مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے منصوبے پر جلد عملی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
شیر باغ میں قائم موجودہ زچہ و بچہ اسپتال ایک خستہ حال عمارت میں انتہائی گنجان علاقے میں کام کر رہا ہے۔ مذکورہ عمارت کو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمہ کی جانب سے ماضی میں غیر محفوظ قرار دیا جاچکا ہے۔ محدود جگہ اور مریضوں کی بڑی تعداد کے باعث اسپتال میں بنیادی سہولیات اور مریضوں کے لیے مطلوبہ جگہ کی شدید کمی کا سامنا ہے۔
رواں برس مارچ میں بجٹ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اننت ناگ میں 250 بستروں پر مشتمل نئے زچہ بچہ اسپتال کی تعمیر کے لیے 86 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم کئی ماہ گزرنے کے باوجود منصوبے پر زمینی سطح پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع نہیں ہوسکی ہیں۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے پرنسپل ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ منصوبے کی ڈی ٹیلڈ پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر ) تیار کرکے انتظامی محکمہ کو جمع کرائی جاچکی ہے، تاہم نابارڈ کے تحت فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث منصوبہ رواں سال آگے نہیں بڑھ سکا۔
ڈاکٹر جنید وانی کے مطابق ہم نے باقاعدہ جانچ کے بعد تفصیلی ڈی پی آر انتظامی محکمہ کو جمع کرائی تھی، لیکن فنڈز کی کمی کے باعث یہ منصوبہ رواں سال نابارڈ کے تحت آگے نہیں بڑھ سکا۔
واضح رہے کہ شیر باغ میں قائم موجودہ ایم سی سی ایچ جنوبی کشمیر کے ایک بڑے علاقے کے علاوہ جموں صوبہ کی چناب ویلی سے آنے والے مریضوں کو بھی طبی خدمات فراہم کرتا ہے۔ مریضوں کی بڑی تعداد کے باعث ہسپتال کے موجودہ بنیادی ڈھانچے پر مسلسل دباؤ ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق شیر باغ کا علاقہ پہلے ہی گنجان آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ اسپتال کی عمارت بھی محدود جگہ میں قائم ہے۔ اس صورتحال کے باعث اسپتال کی منتقلی اور ایک وسیع و محفوظ مقام پر نئے زچہ بچہ اسپتال کی تعمیر کا مطالبہ گزشتہ کئی برسوں سے کیا جارہا ہے۔
چند برس قبل موجودہ ایم سی سی ایچ شیر باغ کو سرنل میں قائم رحمت عالم عمارت میں منتقل کرنے کے اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر پر تقریباً 13 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے، تاہم بعد میں کیے گئے سیفٹی آڈٹ میں عمارت کو موجودہ حالت میں استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا، جس کے بعد منتقلی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔
بعد ازاں حکومت کی جانب سے جنگلات منڈی میں بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی اور شیر باغ ایم سی سی ایچ پر مریضوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے اس کے پیڈیاٹرک سیکشن کو جنگلات منڈی منتقل کیا گیا۔ تاہم زچہ بچہ خدمات کے لیے موجودہ بنیادی ڈھانچے کی گنجائش بدستور محدود ہے اور ایک جامع 250 بستروں پر مشتمل اسپتال کی ضرورت برقرار ہے۔
شیر باغ ایم سی سی ایچ میں موجودہ انفراسٹرکچر کے تحت صرف دو لیبر وارڈ، چار سرجیکل وارڈ اور ایک آپریشن تھیٹر موجود ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق زچہ و بچہ نگہداشت کے مراکز میں مریضوں کو مناسب جگہ، رازداری، بہتر انفراسٹرکچر اور ہنگامی طبی خدمات تک فوری رسائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موجودہ عمارت میں جگہ کی کمی کے باعث ان ضروریات کو پورا کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 250 بستروں پر مشتمل نئے اسپتال کے لیے 86 کروڑ روپے مختص کیے جانا ایک اہم پیش رفت ہے، تاہم اصل ضرورت اس منصوبے کو عملی شکل دینے کی ہے۔
سینئر صحافی ایس طارق نے کہا کہ حکومت نے 250 بستروں پر مشتمل اسپتال کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے 86 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، اس لیے اب منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھایا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ جنگلات منڈی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے احاطے میں نئے اسپتال کی تعمیر کی تجویز تھی، تاہم موجودہ جگہ پہلے ہی محدود ہے اور وہاں مزید بڑے منصوبے کے لیے مناسب گنجائش موجود نہیں۔ ان کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ نئے زچہ بچہ اسپتال کے لیے ایک معقول، کشادہ اور مناسب مقام کی نشاندہی کرے تاکہ مستقبل میں بھی مریضوں اور طبی عملے کو جگہ کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
سوشل ورکر راؤ فرمان علی نے کہا کہ اننت ناگ میں ایک جدید اور کشادہ زچہ و بچہ اسپتال کی اشد ضرورت ہے اور اس منصوبے پر مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ضلع میں ایک مناسب مقام کی نشاندہی کرکے منصوبے پر عملی طور پر کام شروع کرنا چاہیے تاکہ خواتین، بچوں اور دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آسکیں۔
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مقامی لوگوں نے حکومت اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ نابارڈ کے تحت فنڈز کے معاملے کو جلد حل کیا جائے، منصوبے کے لیے مناسب مقام کو حتمی شکل دی جائے اور 250 بستروں پر مشتمل زچہ بچہ اسپتال کی تعمیر کا کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا جائے، تاکہ موجودہ خستہ حال اور محدود گنجائش والے شیر باغ اسپتال پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کیا جاسکے۔