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پانپور: ماتا للیشوری کے 705ویں یومِ پیدائش پر تقریب کا اہتمام
اس موقع پر مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ تقریبات میں شرکت کرکے بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال قائم کی۔
Published : September 20, 2026 at 5:08 PM IST
پلوامہ : کشمیر کی عظیم روحانی شخصیت اور معروف شیوی صوفی سنت ماتا للیشوری کی 705ویں یومِ پیدائش پانپور کے سدیشر مہادیو مندر میں مذہبی جوش و خروش، عقیدت اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ ماتا للیشوری سے منسوب یہ مقدس مقام، جسے عقیدت مند ان کی روحانی سادھنا اور زندگی کے اہم مراحل سے وابستہ تپوبھومی قرار دیتے ہیں، میں وادی کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
تقریب کی خاص بات مقامی مسلم برادری کی جانب سے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ شرکت اور مذہبی پروگرام کے انتظامات میں تعاون تھا، جس نے کشمیر کی روایتی بھائی چارے، باہمی احترام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خوبصورت مثال پیش کی۔ پانپور کی تاریخی کیسر بھومی میں منعقدہ سالانہ تقریب کے دوران عقیدت مندوں نے کشمیر کی عظیم شیوی صوفی سنت ماتا للیشوری کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے درجنوں کشمیری پنڈتوں نے بھی شرکت کی۔
مقامی روایات کے مطابق ماتا للیشوری نے کئی برس تک سخت روحانی ریاضت اور سادھنا کی، جہاں انہیں اپنے گرو شری سری کانت سیڈمول سے روحانی رہنمائی اور گرو منتر حاصل ہوا۔ مذہبی رسومات کا سلسلہ سات روز تک جاری رہا، جس میں پوجا اور ارچنا سمیت مختلف مذہبی رسومات انجام دی گئیں۔ تقریبات کا اختتام مقدس مہایگیا اور ہون کے ساتھ ہوا۔ جمعہ کو شروع ہونے والا ہون ہفتہ کے روز پورنا آہوتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد اجتماعی پوجا کا اہتمام کیا گیا اور عقیدت مندوں میں پرساد تقسیم کیا گیا۔
اس موقع پر خصوصی پران پرتِشٹھا اور شیو استھاپنا کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں ماتا للیشوری کے مہادیو کے ساتھ روحانی تعلق کی علامتی تجدید کی گئی۔ یہ تقریب ان کی تعلیمات سے وابستہ گہری شیوی روایت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عقیدت مند روی جی بٹ نے ماتا للیشوری کے روحانی پیغام، ان کے واکھوں اور پانپور خطے کے قدیم مذہبی و روحانی ورثے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
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انہوں نے کہا کہ پامپور اور اس کے گردونواح کا علاقہ روحانی اور مذہبی مقامات کے ایک منفرد سلسلے سے مالا مال ہے۔ ان میں ماتا جواالا، بالادیوی، ہریشور اور لدھو میں سوامی جیون صاحب جیسے مقدس مقامات شامل ہیں، جو مجموعی طور پر کشمیر کے گہرے روحانی اور مذہبی ورثے کا اہم حصہ ہیں۔