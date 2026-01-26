ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ: سی آر پی ایف کیمپ، سنبل میں زبردست آتشزدگی، املاک کو نقصان
حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پالیا گیا اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
Published : January 26, 2026 at 2:34 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) بانڈی پورہ ضلع کے سنبل علاقے میں واقع سی آر پی ایف 45 بٹالین، ایف کمپنی کے شیڈ میں پیر کی صبح زبردست آگ لگ گئی۔
حکام کے مطابق گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل کے سامنے واقع سی آر پی ایف کیمپ میں صبح کی اولین ساعتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سنبل فائر اسٹیشن کے فائر ٹینڈرز موقعے پر پہنچے اور فوری طور پر بچاؤ اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ آگ کی شدت کے پیش نظر نائیڈکھائی فائر اسٹیشن سے اضافی فائر ٹیمیں بھیجی گئیں تاکہ آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔
حکام کا کہنا ہے کہ فائر فائٹنگ ٹیموں کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور علاقے میں مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم حکام نے تصدیق کی کہ آگ لگنے سے بیرکوں کو نقصان پہنچا، جس میں وہاں تعینات اہلکاروں کے بستر اور کچھ ذاتی سامان بھی خاکستر ہو گئے۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ فائر اور ایمرجنسی سروسز کے بروقت ردعمل نے ایک بڑا سانحہ ٹلنے میں مدد کی۔
