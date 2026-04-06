جموں-سری نگر قومی شاہراہ پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ، ٹریفک مکمل طور پر معطل
ٹریفک حکام کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ جاری رہنے سے شاہراہ کی بحالی کا کام متاثر ہورہا ہے اور اس میں مزید کچھ گھنٹے لگیں گے۔
Published : April 6, 2026 at 10:49 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں-سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر پیر کے روز بھاری لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی ہے، جس کے سبب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ٹریفک حکام کے مطابق آج علی الصبح تقریباً تین بجے کرول پل اور چندرکوٹ کے درمیان پہاڑوں سے بھاری پتھر گرنے اور مٹی کھسکنے کے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں شاہراہ کے دونوں طرف سے مکمل طور پر بند ہو گئی۔
ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ جموں سے سرینگر اور سرینگر سے جموں آنے والی تمام گاڑیاں راستے میں ہی رکی ہوئی ہیں اور فی الحال کسی بھی قسم کی آمد و رفت کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کا بدلتا موسم، بہار میں برف کی جگہ بارش سے سیلاب اور لینڈسلائڈنگ کا خطرہ
انتظامیہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں اور سفر کرنے سے قبل متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین جانکاری پر نظر رکھیں۔
ادھر سڑک کو بحال کرنے کے لیے متعلقہ محکمے کی ٹیمیں موقعے پر موجود ہیں رامبن میں کرول پل پر مسلسل پتھر گرنے سے سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بحالی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سیکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ قاضی گنڈ کی طرف سے بھی ٹریفک روک دی گئی۔ ٹریفک حکام نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ صورت حال معمول پر آنے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
مزید پڑھیں: ہلکی بارش کے بعد اننت ناگ میں پانی جمع، معمولاتِ زندگی متاثر
کشتواڑ میں ایچ آر ٹی پروجیکٹ سائٹ پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک شخص ہلاک، کئی لاپتہ
راجوری، سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانوں میں پڑ گئی دراڑیں