ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جنوبی کشمیر میں آتشزدگی، لکڑی کا کارخانہ خاکستر

آگ اچانک رات کو بھڑک اٹھی جس نے پورے کارخانے کو آناً فاناً اپنی زد میں لے لیا۔

کشمیر میں آتشزدگی، لکڑی کا کارخانہ خاکستر
کشمیر میں آتشزدگی، لکڑی کا کارخانہ خاکستر (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 28, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے منیواڑ علاقے میں ایک بھیانک آتشزدگی کے واقعہ میں لکڑی کا کارخانہ(Saw Mill) مکمل طور پر خاکستر ہو گیا جبکہ لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

ذرائع کے مطابق رات دیر گئے کھاہ پورہ کے غلام محی الدین بٹ کے لکڑی کے کارخانہ میں آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری عمارت کو اپنی زد میں لے لیا جس کے نتیجے میں مشینری، لکڑی کا ذخیرہ اور دیگر سامان کو شدید نقصان پہنچا۔

واقعہ پیش آتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار اور مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا، جس سے قریبی عمارتوں کو نقصان سے بچا لیا گیا۔

فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایک افسر نے بتایا کہ آتشزدگی کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی ہے جبکہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ تاہم واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر، جموں و کشمیر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی آتشزدگی کی اصل وجہ معلوم ہو پائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

TAGGED:

KASHMIR
SAWMILL GUTTED
کشمیر
آتشزدگی
KASHMIR SAWMILL GUTTED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.