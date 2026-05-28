جنوبی کشمیر میں آتشزدگی، لکڑی کا کارخانہ خاکستر
آگ اچانک رات کو بھڑک اٹھی جس نے پورے کارخانے کو آناً فاناً اپنی زد میں لے لیا۔
Published : May 28, 2026 at 3:23 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے منیواڑ علاقے میں ایک بھیانک آتشزدگی کے واقعہ میں لکڑی کا کارخانہ(Saw Mill) مکمل طور پر خاکستر ہو گیا جبکہ لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
ذرائع کے مطابق رات دیر گئے کھاہ پورہ کے غلام محی الدین بٹ کے لکڑی کے کارخانہ میں آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری عمارت کو اپنی زد میں لے لیا جس کے نتیجے میں مشینری، لکڑی کا ذخیرہ اور دیگر سامان کو شدید نقصان پہنچا۔
واقعہ پیش آتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار اور مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا، جس سے قریبی عمارتوں کو نقصان سے بچا لیا گیا۔
فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایک افسر نے بتایا کہ آتشزدگی کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی ہے جبکہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ تاہم واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر، جموں و کشمیر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی آتشزدگی کی اصل وجہ معلوم ہو پائے گی۔
