سرینگر کے ٹینگپورہ میں تجارتی یونٹس میں خوفناک آتشزدگی، دو فائر فائٹرز زخمی
فی الحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر فائٹنگ کے دوران فائز احمد اور محمد عمران نام کے دو فائر فائٹرز زخمی ہوگئے۔
Published : January 7, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : January 7, 2026 at 10:53 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) وسطی کشمیر کے ضلع سرینگر کے ٹینگپورہ علاقے میں منگل کی شام ایک بڑے آتشزدگی کے واقعے میں ایک کباڑ خانے (جنک یارڈ) اور اس سے متصل قالین و دیگر تجارتی یونٹس آگ کی زد میں آ گئے۔
تفصیلات کے مطابق آگ ایک جنک یارڈ میں بھڑکی جہاں پرانی گاڑیاں اور دیگر ناکارہ سامان رکھے گئے تھے۔ جائے وقوع پر رکھی گئی نہایت آتش گیر اشیاء فوم، تھنر اور پینٹ کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی اور قریبی تجارتی یونٹس کو بھی اپنی زد میں لے لیا۔
آگ نے شدت اختیار کرتے ہوئے پہلے کباڑ اور تجارتی سامان کے ڈھیروں کو اپنی گرفت میں لیا، جس سے فضا میں دھوئیں کے گھنے بادل اٹھنے لگے۔ بعد ازاں کئی ملحقہ عمارتیں بھی آگ سے متاثر ہوئیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعدد فائر ٹینڈرز موقعے پر روانہ کیے گئے اور آگ پر قابو پانے اور اسے قریبی رہائشی علاقوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے کارروائی شروع کی گئی۔ تاہم آگ کی شدت کے باعث شعلے مزید تجارتی عمارتوں تک پھیل گئے۔ فائر فائٹنگ آپریشن گھنٹوں تک جاری رہا اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سینئر افسران موقعے پر موجود رہ کر کارروائی کی نگرانی کرتے رہے۔
پولیس اور دیگر ایمرجنسی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر پہنچیں تاکہ بھیڑ کو کنٹرول کیا جا سکے اور ٹریفک کی روانی کو منظم رکھا جا سکے۔
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ تقریباً تین گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دریں اثنا، فائر فائٹنگ کے دوران دو فائر فائٹرز ڈیوٹی کے دوران زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ویر کے فائز احمد (FM 2423) شامل ہیں، جنہیں علاج کے لیے جے وی سی بمنہ منتقل کیا گیا، جب کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز رنگریتھ کے محمد عمران (FM 2175) کو بون اینڈ جوائنٹ اسپتال، برزلہ لے جایا گیا۔
تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم املاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ جانچ کے بعد اس کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔
