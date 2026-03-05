ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کاڈی پورہ اننت ناگ میں رہائشی مکان میں بھیانک آتشزدگی، لاکھوں روپے کی املاک راکھ
Published : March 5, 2026 at 8:33 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کاڈی پورہ علاقے میں پیر کے روز ایک رہائشی مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں مکان اور اس میں موجود قیمتی گھریلو سامان کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی جبکہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے گھنے دھوئیں کے بادل دور دور تک دیکھے گئے۔
عینی شاہدین کے مطابق آگ اچانک مکان کے ایک حصے سے نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ شعلوں نے تیزی سے پورے ڈھانچے اور اندر موجود گھریلو سامان کو اپنی زد میں لے لیا جس کے باعث لاکھوں روپے مالیت کی املاک کے جل کر خاکستر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائیاں شروع کیں۔ اس دوران پولیس کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود رہیں اور امدادی کارروائیوں میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقامی لوگوں کی مدد سے کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا۔
مقامی باشندوں کے مطابق آگ لگنے کے فوراً بعد علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں موقع پر جمع ہو گئے اور آگ بجھانے کی کوششوں میں فائر سروس کے عملے کا ساتھ دیا۔ ان کی بروقت مدد اور فائر سروس کی فوری کارروائی کے باعث آگ کو نزدیکی مکانات تک پھیلنے سے روک لیا گیا، جس سے ایک بڑے نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ اس کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم مالی نقصان کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے۔
مقامی لوگوں نے انتظامیہ اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندان کو مناسب امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اس مشکل صورتحال سے باہر نکل سکیں۔