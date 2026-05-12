ہرناگ اننت ناگ میں رہائشی مکان میں خوفناک آتشزدگی، بروقت کارروائی سے بڑا نقصان ٹل گیا
ہرناگ اننت ناگ میں پیش آئے اس واقعے میں رہائشی عمارت میں بنا ایک شاپنگ کمپلیکس خاکستر ہو گیا۔
Published : May 12, 2026 at 7:50 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ہرناگ علاقے میں آج ایک رہائشی عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں علاقے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ آگ لگنے کے فوراً بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اننت ناگ پولیس اور مقامی لوگوں نے مشترکہ طور پر ریسکیو اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔
تفصیلات مطابق جیسے ہی واقعہ کی خبر موصول ہوئی، فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔ اس دوران پولیس اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے بھی بھرپور تعاون فراہم کرتے ہوئے آگ کو پھیلنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔
حکام نے بتایا کہ آگ پر مکمل طور قابو پانے کے لیے سخت کوششیں جاری ہیں تاکہ قریبی مکانات کو نقصان سے بچایا جا سکے اور علاقے کے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مشترکہ کارروائی کے دوران ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے جب کہ جانی یا مالی نقصان کی مکمل تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ متعلقہ حکام نے یقین دلایا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد واقعہ کی مکمل جانچ کی جائے گی تاکہ وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔
دریں اثناء، مقامی لوگوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، پولیس اور دیگر امدادی ٹیموں کی بروقت کارروائی اور مربوط کوششوں کو سراہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے جاتے تو آگ مزید پھیل سکتی تھی جس سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ تھا۔ علاقے میں صورت حال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک امدادی ٹیمیں موقع پر موجود رہیں گی۔
