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میلاد النبی کا عظیم الشان جلوس درگاہ حضرت بل میں اختتام پذیر،ہزاروں عقیدت مندوں نے اجتماع میں شرکت کی
میلاد النبی کے جلوس میں مذہبی اسکالرز، طلباء، نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں سمیت عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
Published : September 4, 2026 at 7:32 AM IST
سرینگر ( پرویز الدین) : عید میلاد النبی (ص) کی مناسبت سے جموں وکشمیر کے سرینگر میں ایک بڑا عظیم و شان جلوس کا اہتمام۔کیا گیا، جس میں مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ یہ بڑا جلوس جمعرات کو سرینگر میں برآمد ہوکر درگاہ حضرت بل میں اختتام پذیر ہوا۔
عظیم الشان جلوس میں مذہبی اسکالرز، طلباء، نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں سمیت عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جو وادی کے مختلف علاقوں سے ریلی میں شامل ہوئے اور حضرت بل کی طرف روانہ ہوئے۔ گاندربل میں ناگبل، سرینگر کے ہارون اور بڈگام میں سوئیبگ سے الگ الگ جلوس نکالے گئے۔
سرینگر میں منعقدہ ہوئے اس بڑے جلوس کا اہتمام متحدہ علماء اہل سنت والجماعت جموں و کشمیر نے کیا تھا۔جیسے ہی یہ جلوس آثار شریف حضرت بل کی طرف آگے بڑھا، عقیدت مندوں نے درود و اذکار اور نعتیں پڑھیں اور مذہبی نعرے بلند کیے۔جس سے اردگرس پررونق اور روحانی ماحول پیدا ہوگیا۔ درگاہ حضرت بل پر جلوس کے اختتام پذیر پر جہاں عقیدت مندوں نے نماز ادا کی وہیں دورود ازکار اور خاص دعا مجلس کا بھی اہتمام کیا گیا۔
اس کے علاوہ اس بڑے اجتماع میں مذہبی اسکالرز نے بھی خطابات بھی پیش کیے گئے،جنہوں نے پیغمبر اسلام (ص) کی زندگی اور پیغام بالخصوص امن، ہمدردی، بھائی چارے، انسانیت اور باہمی احترام کی ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔
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انتظامیہ نے حضرت بل میں متوقع عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر وسیع انتظامات کیے تھے۔ جن میں پینے کا پانی، بجلی کی فراہمی، صفائی، صحت کی دیکھ بھال، ٹریفک انتظامات ، پارکنگ، فائر سیفٹی اور حفاظتی اقدامات وغیرہ شامل تھے۔