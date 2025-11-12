ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام، شوپیاں اور سوپور سمیت تقریباً دو سو مقامات پر جماعت اسلامی کے خلاف چھاپے

کولگام ضلع میں 4 روز میں 400 سرچ آپریشن کیے گئے، جماعت اسلامی کے خلاف 200 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔

Massive crackdown on jamaat islami networl sopore
جماعت اسلامی کے خلاف 200 مقامات پر چھاپے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 12, 2025 at 11:09 AM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 1:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

سوپور، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): دہلی کار بم دھماکہ کے بعد وادی بھر میں ہائی الرٹ جاری ہے۔ پولیس و سکیورٹی فورسز کی جانب سے چھاپہ مار کاروائیاں، قومی شاہراہوں پر تلاشی اور مشکوک افراد کو حراست میں لینے کا سلسلہ جاری ہے۔

اسی سلسلہ کے تحت جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں کالعدم تنظیم جماعتِ اسلامی کے خلاف ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے ضلع بھر میں 200 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے جماعتِ اسلامی کے ارکان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے گھروں اور دیگر مقامات پر مارے گئے ہیں۔

چھاپہ مار دیگر کارروائیوں کے دوران تقریباً 500 افراد سے پوچھ تاچھ

پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ چار دنوں کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں 400 سے زیادہ محاصرہ اور تلاشی کارروائیاں (CASOs) انجام دیے گئے، جو اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs)، جے کے این او پی ایس (JKNOPs)، ان مقامات پر جہاں ماضی میں جھڑپیں ہوئیں اور سرگرم یا ہلاک دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کی گئیں۔ ان کارروائیوں کے دوران تقریباً 500 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی جو جے کے این او پی ایس اور دیگر کالعدم تنظیموں سے وابستہ تھے، جن میں سے کئی کو پابند ضمانت کیا گیا اور بعض کو انسدادِ تخریب کاری قوانین کے تحت ضلع جیل مٹن، اننت ناگ منتقل کیا گیا۔

مجرمانہ مواد قبضے میں لیا گیا

چھاپوں کے دوران پولیس نے قابلِ اعتراض مواد اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے، جب کہ متعدد جماعتِ اسلامی ارکان سے پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں پابند کیا گیا تاکہ دہشت گردی میں معاون نیٹ ورکس کو ختم کیا جا سکے۔ سوپور میں جماعت اسلامی کے نیٹ ورک کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن؛ 30 سے ​​زائد مقامات پر چھاپے مارے گئے، مجرمانہ مواد قبضے میں لے لیا گیا۔

شوپیاں میں جماعت اسلامی کے خلاف 200 مقامات پر چھاپے (ETV Bharat)

ضلع بارہمولہ کے سوپور میں بڑی کارروائی

قبل ازیں کی خبر کے مطابق شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں ایک بڑی مربوط کارروائی میں، سوپور پولیس نے آج ضلع سوپور میں متعدد مقامات پر تلاشی کارروائیوں کا ایک سلسلہ چلایا، جس میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کے تحت ممنوعہ کالعدم تنظیم جماعت اسلامی (JeI) سے منسلک افراد اور احاطے کو نشانہ بنایا گیا۔

سوپور میں جماعت اسلامی کے خلاف 200 مقامات پر چھاپے (ETV Bharat)



ضلع بھر میں انسداد دہشت گردی اور علاحدگی پسند ماحولیاتی نظام کی کارروائی میں، سوپور، زینگیر اور رفیع آباد علاقوں میں دیگر سکیورٹی فورسز کی مدد سے 25 سے زیادہ مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے گئے۔ تلاشیاں معتبر انٹیلی جنس معلومات پر مبنی تھیں جو جی ای آئی سے منسلک عناصر کی جانب سے مختلف محاذوں کے تحت اپنی سرگرمیوں کو بحال کرنے کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

دستاویزات، ڈیجیٹل گیجٹس اور پرنٹ شدہ مواد برآمد

آپریشنز کے دوران، ایک قابل ذکر مقدار میں مجرمانہ مواد، بشمول دستاویزات، ڈیجیٹل گیجٹس اور ممنوعہ تنظیم سے تعلق رکھنے والا پرنٹ شدہ مواد، برآمد کیا گیا اور تفصیلی جانچ پڑتال کے لیے ضبط کیا گیا۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا پتہ لگانے کے لیے متعدد افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

انسداد دہشت گردی تلاشی کارروائیاں

سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ تلاشی کارروائیاں سوپور پولس کی جاری انسداد دہشت گردی حکمت عملی کا حصہ ہیں تاکہ دہشت گردی علاحدگی پسند ماحولیاتی نظام کو ختم کیا جا سکے اور اس کے نظریاتی اور لاجسٹک نیٹ ورکس کو متاثر کیا جا سکے۔



سوپور پولیس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس طرح کی کارروائیاں احتیاطی اور انٹیلی جنس پر مبنی ہوتی ہیں، جن کا مقصد امن کی حفاظت کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی تنظیم یا فرد کو مقامی آبادی کا استحصال کرنے یا موجودہ سکیورٹی ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہ ہو۔



سوپور پولیس ضلع بھر میں دیرپا امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بناتے ہوئے کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس سے منسلک تمام عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتی ہے۔

ضلع شوپیان میں مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی

جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں آج پولیس نے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں مختلف جماعتِ اسلامی (JeI) کارکنان کے رہائشی مقامات پر انجام دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق، جن رہائش گاہوں پر چھاپے مارے گئے اُن میں ڈاکٹر حمید فیاض ساکن نادی گام شوپیان اور محمد یوسف فلاحی ساکن چتراگام شوپیان کے رہائشی مکان شامل ہیں۔

پولیس نے بتایا کہ یہ کارروائیاں بعض حساس انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، ضلع کے مختلف علاقوں میں چھاپے ایک ساتھ شروع کیے گئے تاکہ کسی بھی ممکنہ سرگرمی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ کارروائیاں انسدادِ دہشت گردی کے دائرے میں کی جا رہی ہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔

ملک بھر میں ہائی الرٹ پر سکیورٹی ادارے

واضح رہے کہ دو کچھ روز قبل دہلی کے لال قلعہ کے قریب کار بم دھماکے کے بعد، ملک بھر میں سکیورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس واقعے کے بعد کشمیر کے کئی اضلاع میں بھی پولیس اور دیگر سکیورٹی فورسز نے چھاپے مارے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، دہلی دھماکے کی تحقیقات میں بعض شواہد کشمیر کے چند مشتبہ روابط کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔

اسی پس منظر میں شوپیان، پلوامہ اور اننت ناگ سمیت متعدد مقامات پر تلاشی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ جموں و کشمیر بھر میں اس وقت سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جب کہ فورسز نے اہم شاہراہوں اور حساس علاقوں پر ناکے بھی قائم کر دیے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پلوامہ میں غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی املاک ضبط - Immovable Property Attached

جموں و کشمیر میں سکیورٹی فورسز نے ڈیڑھ ماہ میں چار غیر ملکی دہشت گردوں کو مار گرایا: سرکاری اہلکار

شوپیاں میں مطلوب و سرگرم لشکر طیبہ کمانڈر کی جائیداد قرق - Militant Property attached

کولگام پولیس نے کیا منشیات فروش کا مکان قرق - Drug Peddler Property Attached

بارہمولہ میں منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد قرق: پولیس Property Attached

کشمیر، منشیات فروش کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد قرق

شمالی کشمیر میں پولیس نے کی غیر منقولہ جائیداد ضبط

Last Updated : November 12, 2025 at 1:06 PM IST

TAGGED:

CRACKDOWN ON JAMAAT ISLAMI NETWORK
JEI SEARCHES IN KOLGAM
JEI SEARCHES IN SHOPIAN
JEI SEARCHES IN SOPORE
CRACKDOWN ON JAMAAT ISLAMI NETWORK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.