مارٹنڈ مندر چشمہ میں مچھلیوں کے مرنے پر تشویش، آکسیجن کی کمی اور انفیکشن بنیادی وجہ: ماہرین
ماہرین کے مطابق مچھلیوں کی موت کی ممکنہ وجوہات میں فنگل انفیکشن، آکسیجن کی کمی یا کسی طرح کی آلودگی ہو سکتی ہے۔
Published : December 24, 2025 at 7:10 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مٹن میں واقع مارٹنڈ سوریا مندر کے چشمہ ومل کُنڈ میں حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر مچھلیوں کی موت سے عقیدت مندوں اور مقامی لوگوں میں شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ قدیم مارتنڈ سوریا مندر کے احاطے میں واقع چشمے میں بڑی تعداد میں مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ گذشتہ تقریباً چار ہفتوں کے دوران متعدد مچھلیاں مر گئیں، بعض مچھلیوں کے جسم پر سفید رنگ کے دھبے نمایاں ہو گئے ہیں اور مچھلیوں کے مرنے کا سلسلہ جاری ہے جسے ایک غیر معمولی اور نہایت تشویشناک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔
وہیں مقامی برادری خاص طور پر کشمیری پنڈتوں اور عقیدت مندوں کے لیے یہ واقعہ گہرے صدمے کا باعث بنا ہے۔ عقیدت مند مچھلیوں کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کی ہلاکت کو روحانی لحاظ سے ایک بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب آئندہ کمبھ میلہ کے موقعے پر ہزاروں زائرین کی آمد متوقع ہے۔
خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مچھلیوں کی موت کی ممکنہ وجوہات میں فنگل انفیکشن، آکسیجن کی کمی یا کسی طرح کی آلودگی ہو سکتی ہے۔
اس سلسلہ میں کئی روز قبل ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماہی پروری نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی (سکاسٹ) کے سائنسدانوں سمیت ماہرین کی ٹیمیں موقعے پر روانہ کیں جنہوں نے پانی اور مچھلیوں کے نمونے جمع کر کے جانچ کے لیے لیبارٹری بھیج دیے تھے جس کے بعد ٹیم نے وجوہات کا بیان کیے۔
محکمہ ماہی پروری کے سائنسدانوں اور ماہرین نے مچھلیوں کی موت سے متعلق حقائق سامنے رکھے۔ ماہرین کے مطابق مچھلیوں کی موت، انفیکشن اور آکسیجن کی کمی کے باعث ہوئی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے اور پانی کے محفوظ قرار دیے جانے تک چشمے کا پانی پینے کے لیے استعمال نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سائنسدانوں نے واضح کیا کہ یہ بیماری قابل علاج ہے، تاہم کچھ عرصے تک چشمے کا پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ نے بھی اس سلسلہ میں از خود جائزہ لینے کے لیے اس مقام کا دورہ کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ 'مقدس چشمے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن مدد کی جائے گی۔'
اس موقعے پر مارٹند تیرتھ ٹرسٹ کے صدر اشوک کمار سدھا مٹن ویلفیئر فورم کے صدر سجاد احمد گنائی اور دیگر مقامی نمائندوں نے بھی اس مسئلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تاہم انہوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ کی بر وقت کاروائی پر اطمینان کا اظہار کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
