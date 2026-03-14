ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: مچھپونہ میں ٹیلی کام کمپنیوں کی جانب سے سڑک کی کھدائی سے مقامی لوگ پریشان
پلوامہ کے علاقے مچھپونہ کے رہائشیوں نے سڑک کی 'غیر ضروری' کھدائی کے معاملے پر ضلع انتظامیہ سے فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : March 14, 2026 at 2:55 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر کے پلوامہ میں واقع مچھپونہ علاقے کے رہائشیوں رہائشیوں کے مطابق یہاں بعض ٹیلی کام کمپنیوں کی جانب سے آپٹیکل فائبر بچھانے کے دوران جے سی بی مشینوں کے ذریعے سڑک کی کھدائی کی جا رہی ہے جس سے سڑک پر بلیک ٹاپ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمل کے باعث ٹریفک جام بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ سڑک مختلف علاقوں کو پلوامہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اور ڈسٹرکٹ اسپتال سے جوڑنے والی واحد اہم شاہراہ ہے۔
رہائشیوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا ذاتی طور پر نوٹس لیں اور سڑک کو پہنچنے والے نقصان کو فوری طور پر روکنے کے لیے اقدامات کریں۔
مقامی لوگوں کے مطابق ضلع پلوامہ میں مختلف ٹیلی کام کمپنیاں آپٹیکل فائبر بچھانے کا کام کر رہی ہیں، تاہم بعض مقامات پر عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ناقص منصوبہ بندی اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کئی سڑکوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
مچھپونہ کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا کہ جے سی بی کے ذریعے سڑک کھودنے کے بجائے ڈرلنگ مشین کا استعمال کیا جائے اور اس غیر ضروری کھدائی میں ملوث کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے۔