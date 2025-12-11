ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مسجد اور مندر کا تاریخی ملاپ، وادی کشمیر کی مشترکہ تہذیب کی روشن علامت
ضلع اننت ناگ میں ایک تاریخی مسجد اور قدیم مندر ایک احاطے میں واقع ہیں اور دونوں عبادت گاہوں کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔
Published : December 11, 2025 at 7:42 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادی کشمیر کو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا مقام مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے گنجان ریشی بازار میں مل رہی ہے جہاں پر ایک مندر اور ایک مسجد کا مشترکہ دروازہ ہے۔ یہ جگہ صوفی بزرگ بابا حیدر ریشی کی درگاہ و مزار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ ریشی بازار سے نکلنے والی گلی مختلف عقائد کے عقیدت مندوں کو صدیوں پرانی مسجد اور پراچین دیوی بل مندر کی طرف لے جاتی ہے۔
شیخ بابا داؤد خاکی کی مسجد اننت ناگ کی پہلی مسجد ہے۔ روایت ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 14ویں صدی میں میر سید علی ہمدانی جنہیں شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے، نے رکھی تھی، جو تبلیغ اسلام کے لئے ایران سے یہاں آئے تھے۔ اُس وقت اس جگہ پر ایک عارضی ڈھانچہ موجود تھا۔ شاہ ہمدان کے فرزند میر محمد ہمدانیؒ نے 1397ء میں اس مسجد کی پہلی منزل تعمیر کی۔ بعد میں مسجد کی دوسری اور تیسری منزلیں بالترتیب 1579ء اور 1582ء میں خود بابا داؤد خاکیؒ نے تعمیر کروائیں۔
اس سے متصل قدیم دیوی بل مندر ہے جو دیوی شکتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ کشمیری ہندو اور مسلمان صدیوں سے اپنی عبادت گاہوں کی زیارت کے لیے ایک ہی راستے سے گزرتے ہیں۔
مسجد بابا داؤد خاکی خطے کی عظیم اسلامی وراثت اور دلکش طرزِ تعمیر کی حامل ہے۔ یہ قدیم مسجد، جس کا نام برصغیر کے نامور عالمِ دین شیخ بابا داؤد خاکی کے نام پر رکھا گیا ہے، کشمیری مسلمانوں کے لیے روحانی اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔
شیخ بابا داؤد خاکی (رح) کشمیر کی سلطنتی دَور کے ایک ممتاز عالمِ دین، مصنف اور روحانی شخصیت تھے۔ اُن کی علمی خدمات میں ورد المریدین، دستور السالکین، قصیدہ جلالیہ، قصیدہ لمیہ جیسے اہم علمی و روحانی شاہکار شامل ہیں۔ وہ کشمیر کے ایک معزز قاضی رہے اور حضرت شیخ حمزہ مخدومؒ کے نہایت مخلص مرید تھے، جنہیں وادی میں اشاعت اسلام کے لیے ممتاز مقام حاصل ہے۔
مسجد بابا داؤد خاکی کی طرز تعمیر
مسجد کا طرزِ تعمیر کشمیری اور مغلیہ اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ یہ عمارت زیادہ تر لکڑی اور مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے۔ تین منزلہ اس قدیم اور قیمتی وراثت کو محفوظ رکھنے کے لیے آج مسجد کی تجدید و مرمت کا کام کیا جارہا ہے اور مسجد میں پانچوں اوقات کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بابا داؤد خاکیؒ سے عقیدت رکھنے والے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ عقیدت مند مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور خاص مواقع پر یہاں بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔
مذہبی ہم آہنگی کی علامت مسجد اور مندر کا ملاپ
مسجد کے صحن میں ایک قدیم مندر بھی موجود ہے اور دونوں عبادت گاہوں کے لیے داخلے کا راستہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے اس مقام کو صدیوں سے مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔
مورخ اور مصنف راؤ فرمان علی کے مطابق یہ مسجد کشمیر کی روحانی، ثقافتی اور مذہبی تاریخ کا زندہ نمونہ ہے۔ اس کی اسلامی روایت اور مختلف مذہبی مقامات کا باہمی وجود اسے وادی کے ہم آہنگ تہذیبی مزاج کی ایک روشن تصویر بناتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں اس اس جگہ پر مسلمان مسجد میں اور ہندو اپنے مندر میں عبادت کیا کرتے تھے، جو اس خطے کی مثالی مذہبی رواداری کی تاریخی شہادت ہے۔ ان دونوں عبادت گاہوں سے بالکل متصل حضرت بابا حیدر ریشی کی درگاہ واقع ہے، جہاں مسلمان ہی نہیں بلکہ کشمیری پنڈت بھی عقیدت کے ساتھ آج بھی حاضری دیتے ہیں۔ یہ مقام وادی کشمیر کی مشترکہ تہذیبی روح، آپسی احترام اور باہمی اخوت کی روشن علامت ہے۔
یہ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ رہی ہے بلکہ ایک دینی و علمی مرکز بھی رہی ہے، جہاں نسل در نسل طلبہ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ یہ مقام سماجی و مذہبی تقریبات کا بھی مرکز رہا ہے۔ انہوں نے اس قدیم مذہبی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔
مزید پڑھیں:
کشمیری پنڈتوں نے روایتی جوش خروش سے منایا جنم اشٹمی کا تہوار
پہلگام میں مسلم آبادی نے کیا امرناتھ یاتریوں کا والہانہ استقبال
ترال میں سکھ خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے میں مسلمان پیش پیش رہے
اننت ناگ کے تھجی وارہ میں مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال قائم
پلوامہ میں کشمیری پنڈت کی آخری رسومات میں مسلمان پیش پیش رہے