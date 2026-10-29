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شہداء کی قربانیاں جموں و کشمیر میں امن اور کھیلوں کے فروغ کے لیے مشعلِ راہ ہیں: ڈی جی پی نلن پربھات
جموں و کشمیر کے ڈی جی پی نلن پربھات نے پولیس شہداء کی یاد میں فٹ بال اور ہاکی ٹورنامنٹس کرانے کا اعلان کیا۔
Published : October 29, 2026 at 10:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ (ڈی جی پی) نلن پربھات نے 1,621 پولیس شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی لازوال قربانیاں پولیس فورس کے لیے وادی میں امن کے قیام اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے مسلسل مشعلِ راہ ہیں۔ انہوں نے پولیس شہداء کی یاد میں ریاست بھر میں فٹ بال اور ہاکی ٹورنامنٹس منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا۔
پولیس گالف کورس (ڈل جھیل) میں منعقدہ سائیکل ریس 'پیڈل تھرو پیراڈائز' کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ سائیکلنگ اور دیگر کھیل محض جسمانی تندرستی کا ذریعہ نہیں بلکہ نوجوانوں میں خود اعتمادی اور ذہنی نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کھیلوں میں شمولیت سے نوجوانوں کو اسکرین کے بے جا استعمال اور موبائل فون کی لت سے چھٹکارا پانے میں مدد مل سکتی ہے۔
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ڈی جی پی نے نوجوانوں کو قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نوجوان نسل کو تعمیری مواقع فراہم کرنے اور منشیات و جوئے جیسی سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلعی سطح پر کھیلوں کے ایونٹس کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ان میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے حالیہ 'کشمیر میراتھن' اور 'جشنِ ڈل' میں عوامی جوش و خروش کو سراہتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں مزید بڑے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔