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ترال، میریج ہال پر کام کی سست رفتاری سے عوام پریشان
ترال علاقے کے باشندوں نے فوری طور پر باقی ماندہ کام کو پورا کرنے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 8:03 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): ایک طرف جہاں سرکار دیہی علاقوں میں جامع ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں زیر تعمیر میریج ہال سرکاری دعووں کی نفی کرتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ علاقے میں انتہائی اہمیت کا حامل یہ میریج ہال پونے چار کروڑ روپے کی رقم سے تعمیر ہو رہا ہے تاہم کام کی سست رفتاری نے اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔
ضلع پلوامہ کے سب ضلع ترال میں سال 2024 میں 3.75 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور شدہ میرج ہال کا ابھی تک صرف گراؤنڈ فلور کا کام ہی مکمل ہو سکا ہے، جبکہ پہلی منزل کا کام، بشمول کھڑکیوں اور فنشنگ کے، ابھی بھی باقی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایک بڑا نالہ گزرنے کی وجہ سے پروٹیکشن وال اور پارکنگ کی تعمیر کے لیے بھی مزید فنڈز کی فوری ضرورت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ "میریج ہال کی تعمیر سے ترال ٹاؤن کے لوگوں کو بلخصوص شادی بیاہ کی تقریبات منانے میں آسانی پیدا ہو جاتی لیکن بدقسمتی سے انتہائی اہمیت کے حامل اس پروجیکٹ کے بارے میں سرکار کی عدم توجہی سے یہ پورا پروجیکٹ گویا بیکار ہوا ہے۔"
لوگوں نے اس اہم عوامی پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گزارش کی ہے کہ "مطلوبہ فنڈز اسی مالی سال میں فوری طور پر جاری کیے جائیں، تاکہ یہ میرج ہال جلد سے جلد مکمل ہو کر شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے عوام کے نام وقف کیا جا سکے۔"
آر اینڈ بی کے ایک عہدیدار شکیل احمد بابا نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ "میریج ہال اگلے برس تک مکمل ہو جائے گا اور اب چند چیزوں کا مطالبہ عوامی سطح پر کیا جاتا ہے اس حوالے سے محکمہ نے ڈی پی آر بناکر منظوری کو بھیج دیا ہے۔"
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