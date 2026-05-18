میریج کونسلنگ سینٹر ترال کی جانب سے آٹھ بچیوں کی رخصتی
اس سلسلے میں آج خانقاہ فیض پناہ ترال کے احاطے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
Published : May 18, 2026 at 6:49 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ) جہاں ایک طرف وادی کشمیر میں شادی بیاہ پر لاکھو ں روپے صرف کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں غریب اور بے سہارا بچیوں کی شادیوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں ایک غیر سرکای ادارے ’’میریج کونسلنگ سینٹر ترال پلوامہ نے اجتماعی شادی کی ایک پر وقار تقریب کا اہتمام کیا۔
تقریب میں بیک وقت آٹھ بچیوں کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ اس سلسلے میں آج خانقاہ فیض پناہ ترال کے احاطے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میریج کونسلنگ سینٹر ترال کی جانب سے آج خانقاہ فیض پنا ہ ترال کے احاطے میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب کے دوران آٹھ بچیوں کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔
اس موقع پر وادی کے معروف عالم دین مولانا حامد رضا ،تحصیلدار ترال عمران احمد، ایس ایچ او تجمل السلام ،چیرمین اسٹیزن کونسل فاروق ترالی ،میریج کونسلنگ سینٹر کے مہتمم مولوی غلام نبی بھی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر معاشرے میں سادگی کے ساتھ نکاح کے فروغ پر،زور دیا۔ اپنے خطاب میں مولانا حامد رضا نے بتایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنا یا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے نے اسے ایک پیچیدہ عمل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا سماج میں شادیوں کے دوران ہو رہے دکھاوے، غیر ضروری خرچہ اور دیگر بدعات پر لگام کسنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ وہیں صاحب ثروت لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے وقت آس پڑوس کی غریب بچیوں کا بھی خیال رکھنا چائیے۔ شادیوں میں بے پناہ اصراف اور رسم و رواج کے تیزی سے پنپ رہے ہیں، جس کے سبب متعدد لڑکیاں شادی کی عمر پار کر گئیں ہیں۔ اپنے خطاب میں اسٹیزن کونسل کے سربراہ فاروق ترالی نے بتایا کہ میریج کونسلنگ سینٹر ترال کی یہ کوشش بہت ہی خوش آئند ہے اور اس بارے میں سماج کے سبھی افراد کو اس مہم کا حصہ بننا چا ہئے