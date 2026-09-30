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ترال میں میریج کونسلنگ سینٹر کی جانب سے لڑکیوں کی رخصتی کا پروگرام

علمائے کرام نے بتایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، تاہم ہم نے اس بابرکت عمل میں فضولیات کو شامل کر لیا ہے۔

Marriage Counseling Center Tral organizes girls marriage and departure program, Urdu News
میریج کونسلنگ سینٹر ترال کی جانب سے دو بچیوں کی رخصتی کا پروگرام (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 7:43 AM IST

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ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ایک ایسے وقت میں جب کشمیر میں شادی بیاہ پر لاکھوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں غریب اور بے سہارا بچیوں کی شادیوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں؛ ایک غیر سرکاری ادارے "میریج کونسلنگ سینٹر ترال، پلوامہ" نے اجتماعی شادی کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔

اس سلسلے میں دلناگ پارک، ترال کے احاطے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دو بچیوں کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ تقریب میں علمائے کرام، معزز شخصیات اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر علمائے کرام نے بتایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، تاہم ہم نے اس بابرکت عمل میں فضولیات کو شامل کر لیا ہے۔

Marriage Counseling Center Tral organizes girls marriage and departure program, Urdu News
میریج کونسلنگ سینٹر ترال کی جانب سے دو بچیوں کی رخصتی کا پروگرام (Photo Credit; ETV BHARAT)

اجتماعی شادیوں کا انعقاد قابلِ تحسین اقدام

مقررین نے واضح کیا کہ آج کی اس تقریب کا مقصد معاشرے میں سادگی کے ساتھ شادیوں کو فروغ دینا، غریب اور مستحق خاندانوں کی معاونت کرنا اور شادی بیاہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے عوام میں شعور پیدا کرنا تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا انعقاد ایک قابلِ تحسین سماجی اقدام ہے، جس سے مستحق خاندانوں کو سہارا ملتا ہے اور معاشرے میں فضول خرچی اور غیر ضروری رسومات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔

فلاحی اور سماجی پروگرام جاری رکھنے کا عزم

میریج کونسل کے منتظمین نے عزم ظاہر کیا کہ ادارہ مستقبل میں بھی ایسے فلاحی اور سماجی پروگرام جاری رکھنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ تقریب میں مقامی معززین، سماجی کارکنان، رشتہ داروں اور دیگر افراد نے شرکت کی اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو مبارکباد پیش کی۔

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