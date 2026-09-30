ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں میریج کونسلنگ سینٹر کی جانب سے لڑکیوں کی رخصتی کا پروگرام
علمائے کرام نے بتایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، تاہم ہم نے اس بابرکت عمل میں فضولیات کو شامل کر لیا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 7:43 AM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ایک ایسے وقت میں جب کشمیر میں شادی بیاہ پر لاکھوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں غریب اور بے سہارا بچیوں کی شادیوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں؛ ایک غیر سرکاری ادارے "میریج کونسلنگ سینٹر ترال، پلوامہ" نے اجتماعی شادی کی ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔
اس سلسلے میں دلناگ پارک، ترال کے احاطے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دو بچیوں کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ تقریب میں علمائے کرام، معزز شخصیات اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر علمائے کرام نے بتایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا تھا، تاہم ہم نے اس بابرکت عمل میں فضولیات کو شامل کر لیا ہے۔
اجتماعی شادیوں کا انعقاد قابلِ تحسین اقدام
مقررین نے واضح کیا کہ آج کی اس تقریب کا مقصد معاشرے میں سادگی کے ساتھ شادیوں کو فروغ دینا، غریب اور مستحق خاندانوں کی معاونت کرنا اور شادی بیاہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے عوام میں شعور پیدا کرنا تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا انعقاد ایک قابلِ تحسین سماجی اقدام ہے، جس سے مستحق خاندانوں کو سہارا ملتا ہے اور معاشرے میں فضول خرچی اور غیر ضروری رسومات کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔
فلاحی اور سماجی پروگرام جاری رکھنے کا عزم
میریج کونسل کے منتظمین نے عزم ظاہر کیا کہ ادارہ مستقبل میں بھی ایسے فلاحی اور سماجی پروگرام جاری رکھنے کے لیے کوشاں رہے گا۔ تقریب میں مقامی معززین، سماجی کارکنان، رشتہ داروں اور دیگر افراد نے شرکت کی اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو مبارکباد پیش کی۔